СМИ: Вскрытие определило точную причину смерти Марадоны

По итогам вскрытия стала известна точная причина смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает Clarin, легендарный игрок умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, у спортсмена обнаружили дилатационную кардиомиопатию, а также патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. То есть сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее в сети появилось последнее прижизненное видео с Марадоной.