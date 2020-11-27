В сети появилось последнее прижизненное видео с Марадоной

Было опубликована видеозапись, на которой незадолго до смерти запечатлён легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

На видео, обнародованном на YouTube-канале издания AS, видно, как Марадона, прихрамывая и держась за руки сопровождающих, прогуливается. Держащий футбольный мяч сын соседки футболиста, которая снимала видео, закричал: «Привет, Диего!» Легендарный футболист откликнулся и помахал ребёнку рукой. После чего тот сказал матери, что с ним поздоровался «сам Марадона».

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

На протяжении карьеры игрока он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что ФИФА попросила национальные федерации почтить память Марадоны на ближайших матчах.