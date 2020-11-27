ФИФА попросила национальные федерации почтить память Марадоны на ближайших матчах

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к национальным ассоциациям с просьбой почтить минутой молчания память легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны на ближайших матчах.
ФИФА попросила национальные федерации почтить память Марадоны на ближайших матчах
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФИФА, соответствующие обращения были направлены каждой из 221 национальной ассоциации, являющейся членом ФИФА.

«ФИФА просит призвать всех организаторов соревнований устроить минуту молчания на каждом футбольном матче в предстоящие выходные или при следующей возможности, чтобы почтить память одной из величайших футбольных икон всех времён», — говорится в сообщении.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что матчи 16-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Марадоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить