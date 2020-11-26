«Диего не умер, он бессмертен»: как в футбольном мире отреагировали на уход из жизни Марадоны

Смерть Диего Марадоны стала печальным событием для Аргентины и мирового футбола, заявил нападающий «Барселоны» Лионель Месси. По словам форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, чемпион мира 1986 года был «вечным гением», который оставил великое наследие. Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал Золотого мальчика легендой и героем. Как отреагировали на уход из жизни одного из лучших спортсменов в истории — в материале RT.

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле, которого наряду с Диего Марадоной называют одним из лучших в истории, прокомментировал смерть своего друга. Он сказал, что надеется ещё встретиться с аргентинцем после ухода из жизни.

«Сегодня я узнал грустную новость. Я потерял дорогого друга, а мир потерял легенду. Можно ещё много об этом сказать, но пока — дай Бог сил его семье. Я надеюсь, однажды мы вместе сыграем в футбол на небесах», — написал Пеле в Instagram.

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Нынешняя легенда сборной Аргентины Лионель Месси, игравший под руководством Марадоны на чемпионате мира 2010 года, заявил, что болельщики никогда не забудут Диего.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но он не умер, ведь Диего вечен. Я всегда буду помнить прекрасные моменты, которые пережил вместе с ним. Хочу выразить соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром», — цитирует Месси ABC.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что наследие Марадоны переживёт века. По его словам, аргентинец творил настоящие чудеса на поле.

«Сегодня я прощаюсь с другом, а мир — с вечным гением. Он один из лучших в истории, непревзойдённый волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую ничем не заполнить», — отметил Роналду.

Отметил заслуги Марадоны перед футболом и форвард сборной Бразилии Неймар. Он тоже уверен, что болельщики ещё долго будут помнить о чемпионе мира 1986 года.

«Вы навсегда останетесь в нашей памяти, вы оставили своё наследие. Футбол благодарен вам. Покойтесь с миром, легенда», — написал Неймар в своих соцсетях.

Одним из первых на смерть Марадоны отреагировал бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, игравший против аргентинца на чемпионате мира в Мексике. Он назвал его лучшим футболистом, с которым доводилось встречаться на одном поле.

«Согласно сообщениям из Аргентины, Диего Армандо Марадона умер. Это был лучший игрок моего поколения, значительно превосходящий других, и, вероятно, величайший на все времена. После счастливой, но неспокойной жизни, надеюсь, он, наконец, найдёт некоторое успокоение в руках Господа. Покойся с миром, Диего», — написал Линекер в Twitter.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов выразил соболезнования семье Марадоны. Он призвал болельщиков не обращать внимания на те негативные моменты жизни аргентинца за пределами поля.

«В первую очередь хочу поддержать Серхио Агуэро, потому что Диего приходился дедушкой его сыну. Много лет назад я видел в Аргентине плакат с надписью: «Не важно, что ты сделал со своей жизнью. Важно, что ты сделал для наших». История знала не так уж много потрясающих футболистов, и Диего был одним из них. Для людей нашего поколения, тех, кто видел чемпионат мира 1986 года в Мексике и другие его игры, он был человеком, который сделал наш спорт лучше. Крепкие объятия его семье от лица «Манчестер Сити», — сказал Гвардиола.

После ничьей с «Локомотивом» смерть Марадоны прокомментировал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Аргентинский специалист признался, что всё ещё не может поверить в смерть своего великого соотечественника. Он отметил, что Марадона сильно повлиял на его жизнь.

«Это очень трудно. Тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Нас покинула легенда, великий аргентинец, который свою мощь вкладывал в борьбу с негативом, он всегда нас воодушевлял. Мы росли в разные времена, но он находил возможность заразить нас футболом. Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Это очень важный человек для всей Аргентины. Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти, это настоящая легенда, нам очень тяжело и грустно. Обнимаю всех его родственников, для меня это большая утрата», — сказал Симеоне.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сказал, что Марадона заслуживает вечной благодарности от болельщиков. По его словам, вклад аргентинца в развитие футбола не знает себе равных.

«Сегодня невероятно грустный день. Наш Диего покинул нас. Сердца всех нас, кто любил его за то, каким он был, и за то, что он олицетворял, на мгновение перестали биться. Наше молчание, наши слёзы, наша боль — единственное, что мы чувствуем сейчас глубоко внутри. Я всегда говорил и могу повторить сейчас, будучи ещё больше убеждённым в этом, — то, что Диего сделал для футбола, заставив всех нас полюбить эту прекрасную игру, уникально. За это Диего заслуживает нашей вечной благодарности, а также за то, что он поразил нас своим невероятным талантом и был таким уникальным: он был Диего Армандо Марадоной, легендой, героем и человеком», — приводит слова Инфантино сайт ФИФА.

Нападающий «Милана» и экс-капитан сборной Швеции Златан Ибрагимович сказал, что не знал более талантливого футболиста, чем Марадона.

«Марадона не умер, он бессмертен. Бог дал миру самого одарённого футболиста всех времён. Он будет жить вечно», — написал Ибрагимович в Instagram.

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбё заявил, что опечален новостью о смерти Марадоны. По словам бывшего спортсмена, именно аргентинец заставлял болельщиков полюбить футбол.

«Диего — легенда. Очень грустно потерять одну из самых уникальных и знаковых звёзд всего нашего мира. Марадона вдохновлял многих людей нашего поколения любить футбол. Все мысли — с его семьей. Пусть его душа упокоится с миром», — сказал Карамбё «Чемпионату».

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер напомнил, что Марадона добивался невероятных успехов с ранних лет и помог сборной Аргентине выиграть не только чемпионат мира в 1986 году, но и молодёжное первенство планеты.

«Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трёх последних десятилетиях. Он был экстраординарным футболистом. Диего — человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодёжный чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу над сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола. У меня есть параллель с чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принёс победу сборной. Забил тот незабываемый гол «рукой бога» в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за всё!» — сказал Блаттер «Спорт-Экспрессу».

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини, игравший в одно время с Марадоной, признался, что скучает по временам, когда на поле выходили такие легенды.

«Наше прошлое уходит. Мне очень грустно. Я ностальгирую по временам, которые были прекрасными. Ушли Йохан Кройф, Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш — великие игроки, которые оставили след в моей молодости», — цитирует Платини РИА Новости со ссылкой на RTL.