В аргентинской прессе рассказали о последних словах Марадоны перед смертью

Стали известны последние слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны перед смертью.

Как сообщает телеканал TN, за несколько мгновений до смерти Марадона произнёс следующую фразу: «Мне нехорошо».

Отмечается, что Марадона проснулся утром 25 ноября в своём доме в Тигре в пригороде Буэнос-Айреса, где восстанавливался после недавней операции. Во время завтрака он почувствовал себя плохо и был бледен.

В 10:30 его осмотрел врач. Спортсмен сказал, ему нужно прилечь. Медики вызвали скорую помощь. На вызов приехали шесть машин.

Тем не менее, когда врачи зашли в комнату Диего, он уже не мог дышать. Его пытались реанимировать, но спасти легендарного игрока не удалось. Марадона скончался в возрасте 60 лет.

В этот же момент в доме находился племянник Марадоны, психолог, психиатр и медбрат.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что прощание с Марадоной пройдёт в президентском дворце в Буэнос-Айресе.