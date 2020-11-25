Умер Диего Марадона

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RT
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.
Умер Диего Марадона
  • Reuters

Как сообщает El Clarin, у футболиста произошёл сердечный приступ в его доме в Тигре в пригороде Буэнос-Айреса. Туда он переехал после операции, которую недавно перенёс.

Он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября. 2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. У него было выявлено наличие субдуральной гематомы — Марадона перенёс операцию на мозге. Он был выписан из больницы 11 ноября.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года.

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу 1986 года в матче с Англией Марадона забил «Гол столетия», в этой же игре он забил мяч рукой, этот случай стал известен как «Рука Бога».

Работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года. Позднее продолжал тренерскую карьеру в клубах.

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