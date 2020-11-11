Марадона выписан из больницы после операции

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выписан из больницы после экстренной операции из-за гематомы в голове.

Об этом рассказал адвокат спортсмена Матиас Морла.

«Марадона преодолел самый трудный и деликатный момент своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться. Важно, что он думает только о выздоровлении, окружив себя своими родными. Сейчас ему нужны просто забота и спокойствие», — цитирует Морлу Football Italia.

2 ноября Марадона был доставлен в больницу в Ла-Плате, после чего перенёс операцию.

Ранее врач Марадоны рассказал о состоянии футболиста после операции.