Врач Марадоны рассказал о состоянии футболиста после операции

Леопольд Луке, врач аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказал о состоянии своего пациента, который перенёс экстренную операцию из-за гематомы в голове.

По словам врача, Марадона находится в сознании и хорошем расположении духа. Как отметил Луке, экс-футболист даже пытается шутить, никаких осложнений после операции не возникло.

«Я удивлён и очень рад видеть его таким», — цитирует Луке Sky Sports.

Адвокат легендарного игрока Матиас Морла, в свою очередь, добавил, что Марадона будет проходить реабилитацию в Аргентине.

Ранее Лионель Месси выразил поддержку перенёсшему операцию Марадоне.