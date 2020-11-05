Врач Марадоны рассказал о состоянии футболиста после операции

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Леопольд Луке, врач аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказал о состоянии своего пациента, который перенёс экстренную операцию из-за гематомы в голове.
Врач Марадоны рассказал о состоянии футболиста после операции
  • Reuters

По словам врача, Марадона находится в сознании и хорошем расположении духа. Как отметил Луке, экс-футболист даже пытается шутить, никаких осложнений после операции не возникло.

«Я удивлён и очень рад видеть его таким», — цитирует Луке Sky Sports.

Адвокат легендарного игрока Матиас Морла, в свою очередь, добавил, что Марадона будет проходить реабилитацию в Аргентине.

Ранее Лионель Месси выразил поддержку перенёсшему операцию Марадоне.

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