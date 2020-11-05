Врач Марадоны рассказал о состоянии футболиста после операции
- Reuters
По словам врача, Марадона находится в сознании и хорошем расположении духа. Как отметил Луке, экс-футболист даже пытается шутить, никаких осложнений после операции не возникло.
«Я удивлён и очень рад видеть его таким», — цитирует Луке Sky Sports.
Адвокат легендарного игрока Матиас Морла, в свою очередь, добавил, что Марадона будет проходить реабилитацию в Аргентине.
Ранее Лионель Месси выразил поддержку перенёсшему операцию Марадоне.