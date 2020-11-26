СМИ: Прощание с Марадоной пройдёт в президентском дворце в Буэнос-Айресе

Прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной пройдёт в Буэнос-Айресе во дворце президента Аргентины.

Как сообщает La Nación, церемония прощания со спортсменом пройдёт 26 ноября. Прийти попрощаться с игроком смогут все желающие.

Последний раз прощание Розовом доме проводилось десять лет назад в связи со смертью бывшего президента Аргентины Нестора Киршнера.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что в Неаполе фанаты устроили фаер-шоу возле граффити с Марадоной.