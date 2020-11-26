Тайсон: Марадона был одним из моих героев и другом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас привыкли сравнивать. Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать», — написал Тайсон в Twitter, прикрепив к тексту фото, на котором он держит Марадону на руках.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны.