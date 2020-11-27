Друг Марадоны: Диего умер в бедности

Журналист Луис Вентура, который поддерживал близкие отношения с Диего Марадоной и его семьёй, рассказал, что легендарный аргентинский футболист в последние годы своей жизни испытывал серьёзные финансовые затруднения.

«От состояния Диего не осталось и следа. Почти все деньги исчезли, в частности те, которые он заработал в ОАЭ и брестском «Динамо». В последнее время Диего жил только на скромную зарплату, которую платила «Химнасия». По сути, он умер в бедности. Почти всё его состояние украли, а то, что осталось, Марадона отдал сам. Он никому не умел отказывать и давал деньги всем, кто просил», — приводит слова Вентуры La Gazzetta Dello Sport.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее появилась информация, что Марадона был похоронен на частном кладбище возле родителей.