Друг Марадоны: Диего умер в бедности

Короткая ссылка
Журналист Луис Вентура, который поддерживал близкие отношения с Диего Марадоной и его семьёй, рассказал, что легендарный аргентинский футболист в последние годы своей жизни испытывал серьёзные финансовые затруднения.
Друг Марадоны: Диего умер в бедности
  • Reuters

«От состояния Диего не осталось и следа. Почти все деньги исчезли, в частности те, которые он заработал в ОАЭ и брестском «Динамо». В последнее время Диего жил только на скромную зарплату, которую платила «Химнасия». По сути, он умер в бедности. Почти всё его состояние украли, а то, что осталось, Марадона отдал сам. Он никому не умел отказывать и давал деньги всем, кто просил», — приводит слова Вентуры La Gazzetta Dello Sport.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее появилась информация, что Марадона был похоронен на частном кладбище возле родителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить