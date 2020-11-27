Источник: Марадона был похоронен на частном кладбище возле родителей

Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона был похоронен на кладбище вблизи Буэнос-Айреса.

Об этом сообщает телеканал TN. Легендарный футболист был похоронен на частном кладбище Белла Виста, рядом со своими родителями.

Прощальная церемония с Марадоной прошла в президентском дворце. Многие из желающих так не смогли попасть на церемонию, что вызвало протесты и столкновения с полицией.

Из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили трехдневный общенациональный траур.

Легендарный футболист скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. За свою карьеру Марадона выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины Марадона в 1986 году стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Марадона в завещании попросил забальзамировать его тело.