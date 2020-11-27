СМИ: Марадона в завещании попросил забальзамировать его тело
- Reuters
Как сообщает TNT, игрок подписал документы, в соответствии с которыми предполагается его бальзамирование и экспонирование после смерти.
По информации издания, его семья узнала об этом только недавно и была удивлена, а решение по будущему тела игрока ещё не принято.
25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.
С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.
Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе задержали девять человек во время беспорядков на прощании с Марадоной.