СМИ: Марадона в завещании попросил забальзамировать его тело

Скончавшийся легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в завещании попросил забальзамировать его тело.

Как сообщает TNT, игрок подписал документы, в соответствии с которыми предполагается его бальзамирование и экспонирование после смерти.

По информации издания, его семья узнала об этом только недавно и была удивлена, а решение по будущему тела игрока ещё не принято.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе задержали девять человек во время беспорядков на прощании с Марадоной.