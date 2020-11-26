СМИ: В Буэнос-Айресе задержали девять человек во время беспорядков на прощании с Марадоной

В Буэнос-Айресе задержали девять человек за беспорядки во время прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Об этом сообщает портал Infobae. По информации издания, инциденты с задержаниями были связаны с грабежом, вандализмом, сопротивлением представителям власти и беспорядками рядом с президентским дворцом во время прощания с игроком.

До этого в СМИ появилась информация, что 26 ноября в Буэнос-Айресе возникли столкновения между полицейскими и фанатами Марадоны. Беспорядки произошли на фоне опасений, что не все желающие смогут проститься с Марадоной в президентском дворце.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что работник похоронного бюро был уволен из-за фото с открытым гробом Марадоны.