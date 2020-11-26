СМИ: Работник похоронного бюро был уволен из-за фото с открытым гробом Марадоны

В сети появилось фото тела легендарного футболиста Диего Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец.

Телеканал TN сообщил, что сотрудник уже уволен, а семье Марадоны были принесены извинения.

До этого адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что речь идёт о Диего Молине. При этом прощание с Марадоной проходит при закрытом гробе, гроб открывался только для семьи спортсмена.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что у посольства Аргентины в Москве почтили память Марадоны.