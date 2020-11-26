У посольства Аргентины в Москве почтили память Марадоны

В Москве у здания посольства Аргентины почтили память легендарного футболиста Диего Марадоны.

Как сообщает РИА Новости, множество людей оставили букеты цветов у входа в здание. Кроме того, был сооружён временный постамент, накрытый аргентинским флагом, а на воротах посольства размещены фотографии легендарного игрока.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Марадона был настоящим лидером.