Морено: к Марадоне прислушивались на поле и за его пределами

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что скончавшийся легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был настоящим лидером.

«Марадона был человеком с большой буквы. Он был лидером, к нему прислушивались — и на поле, и за его пределами. На ЧМ в Мексике он, вне всяких сомнений, был главной движущей силой сборной Аргентины, как и в 1990-е годы, когда его команда смогла выйти в полуфинал ЧМ в Италии, хотя от состава 1986 года тогда уже ничего не оставалось. При всём моём уважении, тогда сборная состояла из Марадоны и ещё десяти каких-то человек», — сказал Морено в интервью RT.

Он подчеркнул, что тогда Аргентина дошла до финала и проиграла только из-за пенальти.

«Безусловно, Марадона был лидером. Лидером, который никогда не скрывал своих политических предпочтений. Он был сторонником прогрессивной политики. Но даже если бы он был сторонником правых — какая разница? Ведь на первом месте стоят его человеческие качества: его искренность, его лидерство, его привычка говорить то, что думаешь», — добавил Морено.