В узком кругу: как прошли похороны Марадоны в Аргентине

В пригороде Буэнос-Айреса состоялись похороны Диего Марадоны. На частной церемонии присутствовали члены его семьи и близкие друзья. Тем временем аргентинские СМИ сообщили о начале расследования по факту смерти экс-футболиста. Предполагается, что она могла наступить в результате халатного отношения медицинского персонала, оставившего его без присмотра на длительное время.

Похороны

В пригороде Буэнос-Айреса состоялись похороны Диего Марадоны. После многочасовой открытой для публики церемонии прощания в президентском дворце гроб был доставлен на частное кладбище Хардин Белла-Виста, расположенное в округе Сан-Мигель. При этом семья легендарного футболиста отклонила предложение властей перевезти тело на вертолёте. На протяжении всего пути траурную процессию сопровождал многочисленный полицейский кортеж, не подпускавший толпы болельщиков, вышедших на улицы столицы.

Место погребения было выбрано неслучайно: именно здесь покоятся отец и мать Марадоны. По сообщению СМИ, частную церемонию посетили около 30 человек, включая его бывшую супругу Клаудию Вильяфанью и дочерей Дальму и Джаннину. Среди особых гостей были посол Италии в Аргентине Джузеппе Манцо и министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни. Представителям прессы вход на кладбище был запрещён.

Тем не менее некоторые знакомые аргентинца нашли возможность отдать дань уважения. Так, ещё одна звезда мирового футбола Пеле прислал к похоронам траурный венок с надписью «Бог одарил его талантом, мир одарил его своей любовью».

Сообщалось также, что незадолго до кончины Марадона оставил некоторые распоряжения относительно похорон. В частности, он просил забальзамировать своё тело, так как испытывал страх смерти. Неизвестно, было ли выполнено это требование.

Расследование

Накануне близкий друг Марадоны и адвокат Матиас Морла заявил, что медицинские сотрудники, следившие за состоянием экс-футболиста после операции на головном мозге, перенесённой им две недели назад, в течение 12 часов не заходили к нему в комнату. Кроме того, много времени ушло и на приезд скорой помощи.

В связи с этим, по сообщению аргентинских СМИ, прокуратура начала расследование по фактам оставления пациента без присмотра и смерти в результате халатности медицинского персонала.

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Хотя, по официальным данным, смерть наступила около полудня, правоохранительным органам предстоит установить, в какой момент произошла остановка сердца, приведшая к отёку лёгких, так как на момент обнаружения тела экс-футболист уже был мёртв. При этом один из медицинских работников сообщил, что заходил к Марадоне в 6:30 утра и тот ещё дышал. Другая медсестра рассказала, что через час слышала, как он вставал с кровати и принимал лекарства. В то же время сообщается, что последним человеком, видевшим аргентинца живым, был его племянник Джони Эспосито, навещавший его накануне вечером. По словам родственника, футболист уже тогда признавался, что плохо себя чувствует.

В ходе расследования будут проанализированы записи камер видеонаблюдения, а также образцы биоматериала на наличие наркотиков, алкоголя или других веществ, которые могли спровоцировать смерть.

Кроме того, бывший многолетний личный врач Марадоны Альфредо Каэ выразил сомнения по поводу его лечения. Он предположил, что перед операцией по удалению гематомы он не прошёл полноценное обследование сердечно-сосудистой системы. А после хирургического вмешательства ему было необходимо проходить реабилитацию в специально оборудованном месте, а не возвращаться домой.

«О Диего не позаботились как следует. Он должен был остаться в больнице, а не возвращаться в не подготовленный для реабилитации дом. Я в состоянии полнейшего шока. За 33 года мы вместе пережили столько взлётов и падений, а он умер так внезапно. У меня возникает много сомнений», — приводит слова Коэ Fox Sports.

Дань памяти

Спустя два дня после трагедии бывшие и действующие спортсмены, тренеры и простые болельщики продолжают отдавать дань уважения легендарному аргентинцу. Накануне все матчи Лиги Европы начались с минуты молчания. Аналогичным образом почтили его память футболисты «Барселоны» перед пятничной тренировкой. А игроки «Наполи» вышли на матч с хорватской «Риекой» в футболках с фамилией Марадоны. При этом нападающий итальянской команды Дрис Мертенс признался, что ему «было тяжело её надевать».

Одна из самых трогательных акций прошла на стадионе одной из последних команд в карьере Марадоны — «Ньюэллс Олд Бойз». На трибунах были установлены тысячи свеч, составлявших цифру 10.

Miles de velas iluminaron la tribuna popular que hace años lleva el nombre de Diego A. Maradona.



Siempre vivirás en nuestra memoria y en nuestros corazones ❤️🖤#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/Voq1qUEJet — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 27, 2020

Свои соболезнования родным и близким выразили экс-полузащитник сборной Англии Уэйн Руни, наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо, первая ракетка мира Новак Джокович и многие другие.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился трогательным воспоминанием об аргентинце. Он заявил, что сделает всё возможное, чтобы для его сына Марадона стал таким же примером, как для него самого — знаменитый нападающий Альфредо Ди Сьефано, о котором ему рассказывал отец.

«Мне жаль, что я не провёл с ним больше времени, мне бы очень этого хотелось. Его семье, близким друзьям и коллегам повезло провести с Диего много времени и близко его знать. Я был хорошо с ним знаком. При моих крупных поражениях он всегда звонил мне. Хоть он никогда не делал этого после побед, я буду скучать по Диего. Конечно, сейчас мне очень грустно, но я улыбаюсь, потому что каждая проведённая с ним минута была наполнена смехом», — рассказал Моуринью на пресс-конференции после матча с «Лудогорцем».

Как и португальскому тренеру, многим запомнилось чувство юмора Марадоны. Так, экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер рассказал, что последняя встреча с аргентинцем состоялась на церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2018 года, проходившей в Москве.

«В конце церемонии он подошёл ко мне и сказал: «Гари, Гари, это было потрясающе, ты великолепно справился». Я его поблагодарил. А он добавил: «Знаешь, ты был хорошим футболистом, но сегодня в качестве ведущего… Если бы ты был таким же футболистом, как ведущим, то мог бы сравняться со мной!» — цитирует Линекера talkSPORT.

Стоит отметить, что при жизни и сам Марадона не раз тепло отзывался о России. В 2017 году в интервью RT, рассуждая о политике, он выражал уверенность в том, что США больше не является единоличным лидером в мире.

«Путин — феномен. Просто феномен. Я думаю, после Чавеса и Фиделя Путин, вместе с Ортегой и Эво, представляют «высшую лигу». Путин — это человек, который может принести мир многим в этом мире», — заявлял Марадона.