«В хорошем расположении духа»: что известно о состоянии перенёсшего операцию на мозге Марадоны

Состояние перенёсшего операцию Диего Марадоны улучшается с каждым днём. Он находится в сознании и даже шутит, однако точные прогнозы по восстановлению пока давать рано. Об этом заявил личный врач Марадоны Леопольдо Луке. Титулованный футболист был госпитализирован в начале ноября с диагнозом «анемия и обезвоживание». Обследование выявило у него гематому в мозге, которую впоследствии удалили. С пожеланиями скорейшего выздоровления к аргентинцу обратились Лионель Месси, Зинедин Зидан и теннисист Диего Шварцман.

Диего Марадона идёт на поправку после успешной операции на мозге. Врачи настроены оптимистично по поводу восстановления легендарного аргентинского футболиста. По словам его нейрохирурга Леопольдо Луке, хирургическое вмешательство не вызвало осложнений.

«Диего шутил, и я очень рад видеть его таким», — цитирует Луке Sky Sports.

Врач добавил, что Диего будет три дня находиться под наблюдением специалистов, хотя его жизни ничто не угрожает.

Эту информацию подтвердил и адвокат Матиас Морла, представляющий интересы Марадоны, который в настоящий момент занимает пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима».

«Последнее медицинское заключение было прекрасным. Давайте будем сильными, и тогда мы пройдём через это», — добавил Морла.

О госпитализации Марадоны стало известно несколькими днями ранее. Вопреки подозрениям, она не была связана с COVID-19, хотя некоторое время назад специалист действительно был вынужден уйти на самоизоляцию после того, как у одного из его охранников были выявлены признаки коронавируса.

В ходе обследования у аргентинца были диагностированы анемия и обезвоживание, а в мозге обнаружена субдуральная гематома — сгусток крови, чаще всего образующийся в результате травмы. Тогда было принято решение перевести экс-футболиста в Буэнос-Айрес и прооперировать.

Вечером 4 ноября стало известно, что длившееся 80 минут хирургическое вмешательство прошло успешно. Луке подчеркнул, что в настоящий момент сложно предсказать, как будет развиваться ситуация.

«Сейчас он в постоперационном периоде, и его настрой оценивать сложно. Когда сегодня мы удалили дренажную трубку, он смеялся, смотрел на меня, держал меня за руку и, по первому впечатлению, был в хорошем расположении духа, но прогнозировать сложно. Вместе с врачами мы решим, когда сделать контрольную томографию. Всё будет зависеть от процесса восстановления», — сообщил нейрохирург.

Ранее появилась информация, что чемпион мира 1986 года будет проходить реабилитацию в Венесуэле или на Кубе, однако Морла опроверг эти слухи. По его словам, специалист не намерен покидать свою команду и останется на родине.

Эксперт Sky Sports News по Латинской Америке Тим Викери сообщил, что аргентинец может быть выписан уже через неделю, а через месяц сможет приступить к работе. В то же время он добавил, что всё будет зависеть от реабилитации.

«Очевидно, учитывая анамнез, были опасения, что Диего плохо перенесёт операцию. Поэтому сейчас можно порадоваться тому, что всё прошло успешно. Тем не менее мы по-прежнему с некоторым беспокойством ожидаем, как его организм восстановится после этой 80-минутной процедуры», — сказал Викери.

30 октября Марадона отметил своё 60-летие. Матч первого тура чемпионата Аргентины, в котором «Химнасия и Эсгрима» встречался с «Патронато», был посвящён его юбилею. Перед стартовым свистком состоялась церемония чествования титулованного футболиста, на которой ему вручили памятную табличку и торт. Однако он покинул трибуны ещё до окончания первого тайма. По словам очевидцев, уже тогда было понятно, что у Диего проблемы со здоровьем.

Луке предположил, что торжественные мероприятия в его честь могли усугубить ситуацию. А Викери отметил, что на физическом и психологическом состоянии Марадоны, подорванном неправильным образом жизни, могла негативно сказаться и самоизоляция. Что касается возможной травмы, которая могла спровоцировать образование гематомы, то, по словам Луке, сам Диего не помнит, ударялся ли головой.

Новость о госпитализации легенды шокировала любителей футбола по всему миру. Самые преданные поклонники собрались у больницы, чтобы поддержать его. Они принесли с собой баннеры, флаги и скандировали имя звезды «Барселоны» и сборной Аргентины. С особым воодушевлением они восприняли новость о том, что операция прошла успешно.

«Больше всего мы хотим, чтобы Диего выкарабкался. Он сможет, потому что он великий, величайший футболист в мире», — приводит слова одного из фанатов Reuters.

Марадону поддержали и известные представители мира спорта. К экс-наставнику сборной Аргентины обратился нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Диего, всех сил мира тебе. Моя семья желает тебе поправиться как можно скорее. Сердечно обнимаю!» — написал Месси в Instgram.

Скорейшего выздоровления Марадоне пожелал и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

«Мы все знаем, какой он человек и каким был игроком. Ему только исполнилось 60 лет. Думаю, многие люди сейчас желают ему скорейшего выздоровления, в том числе и я. Надеюсь, у него всё будет хорошо», — сказал Зидан на пресс-конференции.

А аргентинский теннисист Диего Шварцман после выхода в 1/8 финала турнира в Париже вместо традиционной подписи, которую победитель матча оставляет на телевизионной камере, написал: «Держись, Диего!».

«Он один из моих кумиров. Я люблю футбол. Куда бы ты ни приехал, все знают Аргентину по Марадоне, поэтому я и оставил эту надпись. Сейчас ему тяжело, потому что накануне Диего перенёс операцию. Она прошла успешно. Все хотят, чтобы он благополучно восстановился», — приводит слова Шварцмана журналистка Реем Абуллеил.