«В «Спартаке» его звали Илюшей Муромцем»: на 55-м году жизни скончался экс-защитник сборных СССР и России Кульков

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков скончался в Москве на 55-м году жизни. На протяжении полутора лет он боролся с онкологическим заболеванием. 10 октября Кульков умер в реанимации. В этот день он должен был перенести плановую операцию. Свои соболезнования семье специалиста выразили в РПЛ, национальной команде, а также в руководстве красно-белых. По словам главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Кульков был очень трудолюбивым и отзывчивым человеком. В свою очередь, экс-наставник «Химок» Сергей Юран вспомнил, как талант защитника отмечал сам Эйсебио.

В Москве на 55-м году жизни скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков. Эту информацию «Чемпионату» подтвердила его супруга Елена Махарадзе.

Точная причина смерти не сообщается. Однако известно, что на протяжении нескольких месяцев экс-игрок, в последние годы работавший в академии «Спартака», боролся с онкологическим заболеванием. Он должен был перенести плановую операцию и умер в реанимации. Кроме того, некоторое время назад специалист переболел коронавирусом.

Куликову был диагностирован рак пищевода третьей стадии в июне прошлого года. В ноябре он перенёс сложнейшую 14-часовую операцию по удалению органа, которая дала надежду на то, что его состояние улучшится. После выписки из больницы бывший футболист прошёл несколько курсов химиотерапии и находился под постоянным наблюдением врачей.

В июне нынешнего года Махарадзе сообщила об улучшении здоровья супруга. Она рассказывала, что никто не остался в стороне от их беды — многие поддерживали как финансово, так и морально. Так, академия «Спартака» не разрывала с ним трудовые отношения.

Кульков был воспитанником подмосковного футбола, однако многим болельщикам он запомнился по выступлению за «Спартак», куда перешёл вслед за тренером Олегом Романцевым в 1989 году. В составе красно-белых игрок стал чемпионом СССР и России.

В 1991 году он попал в Португалию, где два сезона подряд завоёвывал золото чемпионата страны — сначала с «Бенфикой», а затем с «Порту». В 1996 году получил приглашение «Миллуолла», однако в Англии его карьера не задалась. После возвращения в Россию Кульков вновь играл за «Спартак», а также «Зенит» и «Крылья Советов».

Футболист отметился и ярким выступлением в сборной. За национальные команды СССР, СНГ и России в общей сложности он провёл 42 матча, в которых забил пять мячей. После завершения карьеры игрока Кульков входил в тренерские штабы «Химок», «Томи», «Локомотива» и других команд, а также стоял у руля молодёжного «Спартака».

«Его выделял сам Эйсебио»

Соболезнования в связи с кончиной Кулькова выразили его коллеги, болельщики, функционеры и другие представители российского футбола. Одними из первых на новость отреагировали в «Спартаке».

«Это был выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход — очень печальное событие», — цитирует владельца «Спартака» Леонида Федуна «Чемпионат».

Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков.



Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича. pic.twitter.com/43Sz88ohs0 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020

Несмотря на то что Кульков страдал от тяжёлого заболевания, многие отметили, что его смерть застала их врасплох. Романцев признался, что для него бывший подопечный был «родным человеком», а экс-капитан красно-белых Андрей Тихонов сказал, что ему «тяжело подобрать слова».

Экс-полузащитник Егор Титов также сообщил, что воспринял новость как личную трагедию, так как они были хорошо знакомы.

«Помню его первые игры за «Спартак» и за сборную — это был мастер с большой буквы. Честно говоря, надо переварить эту информацию. Не представляю, как это могло произойти. Знаю, что он долгое время лечился от онкологии. Перенёс тяжелую операцию, вроде бы вылечился. В последнее время у меня было минимум информации. Васе было всего 54 года — ещё жить и жить, передавать свои эмоции и мастерство младшему поколению, но, к сожалению, этого уже не случится», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков поделился тёплыми воспоминаниями о Кулькове. Он рассказал, что футболист отличался бесстрашным характером, а по уровню мастерства мог сравниться с такими выдающимися игроками, как Фёдор Черенков и Илья Цымбаларь, и заиграть в любой европейской команде.

«В «Спартаке» его звали Илюшей Муромцем. За его богатырское сложение, характер. Спокойный, уравновешенный человек. Я вообще никогда не помню его раздражённым, злым. Выполнял все тренерские установки безукоризненно. У меня сейчас сердце заныло. С него можно было делать скульптуру настоящего бойца на поле. Он охотно сходился с людьми. Никакого злого умысла у него на душе никогда не было. Такой простой русский парень… Как жаль!» — посетовал Васильков.

А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил другие черты характера экс-напарника. По его словам, Кульков был скромным, но при этом крайне трудолюбивым человеком, который всегда был готов помогать молодым коллегам.

«Я пришёл в «Спартак», когда Кульков уже там выступал, и почувствовал это на себе. Одна из его самых запоминающихся игр — конечно, с «Наполи» и персонально — против Марадоны. Когда готовились к встречам с итальянцами, Василий уже знал, что будет опекать Диего. Ему пришлось нелегко, но Кульков справился. Но было у него и много других отличных матчей — например, в том же розыгрыше Кубка чемпионов против «Реала», — отметил Карпин.

Действия футболиста в матче с «Наполи» вспомнил и Дмитрий Аленичев. По его словам, на поле он отличался умом и техничностью.

«А помимо чисто футбольных качеств, Кульков запомнился как очень добрый и душевный человек. Этим он напоминал Фёдора Черенкова — оба могли буквально отдать последнее. Знаю, о чём говорю, потому что доводилось жить с Василием на сборах в одном номере. К сожалению, очередной игрок нашей спартаковской команды нас покинул — Фёдор, Илья Цымбаларь, Андрей Иванов, теперь — Кульков. Это очень большая утрата», — добавил Аленичев.

Особенно близкие отношения сложились у Кулькова с Сергеем Юраном, с которым они выступали не только в «Спартаке», но и в «Бенфике», «Порту» и «Миллуолле». Специалист рассказал, что они были буквально как братья.

«Как человек он был просто супер! Всегда можно было на него положиться. Отдать, что называется, жизнь на сохранение. А какой футболист! Один из наших великих… Универсал. Мог играть и центрального защитника, и опорника, и на фланге. Неслучайно его выделял сам Эйсебио, когда смотрел игры «Бенфики». Говорил мне потом: «Немного я в жизни видел футболистов, которые на разных позициях действуют одинаково эффективно. Не просто дырки затыкают, а играют с умом — так, как надо!» — поделился воспоминаниями Юран.

Кроме того, соболезнования в связи с кончиной Кулькова выразили в сборной России, в Российской премьер-лиге (РПЛ), в «Зените», а также Александр Мостовой, Игорь Шалимов и многие другие.

Сообщается, что похороны Кулькова пройдут в понедельник. В «Спартаке» выразили готовность помочь с организаций траурных мероприятий.