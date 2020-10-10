«В «Спартаке» его звали Илюшей Муромцем»: на 55-м году жизни скончался экс-защитник сборных СССР и России Кульков

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Полина Стаменкович
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков скончался в Москве на 55-м году жизни. На протяжении полутора лет он боролся с онкологическим заболеванием. 10 октября Кульков умер в реанимации. В этот день он должен был перенести плановую операцию. Свои соболезнования семье специалиста выразили в РПЛ, национальной команде, а также в руководстве красно-белых. По словам главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Кульков был очень трудолюбивым и отзывчивым человеком. В свою очередь, экс-наставник «Химок» Сергей Юран вспомнил, как талант защитника отмечал сам Эйсебио.
«В «Спартаке» его звали Илюшей Муромцем»: на 55-м году жизни скончался экс-защитник сборных СССР и России Кульков
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В Москве на 55-м году жизни скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков. Эту информацию «Чемпионату» подтвердила его супруга Елена Махарадзе.

Точная причина смерти не сообщается. Однако известно, что на протяжении нескольких месяцев экс-игрок, в последние годы работавший в академии «Спартака», боролся с онкологическим заболеванием. Он должен был перенести плановую операцию и умер в реанимации. Кроме того, некоторое время назад специалист переболел коронавирусом.

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Куликову был диагностирован рак пищевода третьей стадии в июне прошлого года. В ноябре он перенёс сложнейшую 14-часовую операцию по удалению органа, которая дала надежду на то, что его состояние улучшится. После выписки из больницы бывший футболист прошёл несколько курсов химиотерапии и находился под постоянным наблюдением врачей.

В июне нынешнего года Махарадзе сообщила об улучшении здоровья супруга. Она рассказывала, что никто не остался в стороне от их беды — многие поддерживали как финансово, так и морально. Так, академия «Спартака» не разрывала с ним трудовые отношения.

Кульков был воспитанником подмосковного футбола, однако многим болельщикам он запомнился по выступлению за «Спартак», куда перешёл вслед за тренером Олегом Романцевым в 1989 году. В составе красно-белых игрок стал чемпионом СССР и России.

В 1991 году он попал в Португалию, где два сезона подряд завоёвывал золото чемпионата страны — сначала с «Бенфикой», а затем с «Порту». В 1996 году получил приглашение «Миллуолла», однако в Англии его карьера не задалась. После возвращения в Россию Кульков вновь играл за «Спартак», а также «Зенит» и «Крылья Советов».

Футболист отметился и ярким выступлением в сборной. За национальные команды СССР, СНГ и России в общей сложности он провёл 42 матча, в которых забил пять мячей. После завершения карьеры игрока Кульков входил в тренерские штабы «Химок», «Томи», «Локомотива» и других команд, а также стоял у руля молодёжного «Спартака».

«Его выделял сам Эйсебио»

Соболезнования в связи с кончиной Кулькова выразили его коллеги, болельщики, функционеры и другие представители российского футбола. Одними из первых на новость отреагировали в «Спартаке».

«Это был выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход — очень печальное событие», — цитирует владельца «Спартака» Леонида Федуна «Чемпионат».

Несмотря на то что Кульков страдал от тяжёлого заболевания, многие отметили, что его смерть застала их врасплох. Романцев признался, что для него бывший подопечный был «родным человеком», а экс-капитан красно-белых Андрей Тихонов сказал, что ему «тяжело подобрать слова».

Экс-полузащитник Егор Титов также сообщил, что воспринял новость как личную трагедию, так как они были хорошо знакомы.

«Помню его первые игры за «Спартак» и за сборную — это был мастер с большой буквы. Честно говоря, надо переварить эту информацию. Не представляю, как это могло произойти. Знаю, что он долгое время лечился от онкологии. Перенёс тяжелую операцию, вроде бы вылечился. В последнее время у меня было минимум информации. Васе было всего 54 года — ещё жить и жить, передавать свои эмоции и мастерство младшему поколению, но, к сожалению, этого уже не случится», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

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Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков поделился тёплыми воспоминаниями о Кулькове. Он рассказал, что футболист отличался бесстрашным характером, а по уровню мастерства мог сравниться с такими выдающимися игроками, как Фёдор Черенков и Илья Цымбаларь, и заиграть в любой европейской команде.

«В «Спартаке» его звали Илюшей Муромцем. За его богатырское сложение, характер. Спокойный, уравновешенный человек. Я вообще никогда не помню его раздражённым, злым. Выполнял все тренерские установки безукоризненно. У меня сейчас сердце заныло. С него можно было делать скульптуру настоящего бойца на поле. Он охотно сходился с людьми. Никакого злого умысла у него на душе никогда не было. Такой простой русский парень… Как жаль!» — посетовал Васильков.

А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил другие черты характера экс-напарника. По его словам, Кульков был скромным, но при этом крайне трудолюбивым человеком, который всегда был готов помогать молодым коллегам.

«Я пришёл в «Спартак», когда Кульков уже там выступал, и почувствовал это на себе. Одна из его самых запоминающихся игр — конечно, с «Наполи» и персонально — против Марадоны. Когда готовились к встречам с итальянцами, Василий уже знал, что будет опекать Диего. Ему пришлось нелегко, но Кульков справился. Но было у него и много других отличных матчей — например, в том же розыгрыше Кубка чемпионов против «Реала», — отметил Карпин.

Действия футболиста в матче с «Наполи» вспомнил и Дмитрий Аленичев. По его словам, на поле он отличался умом и техничностью.

«А помимо чисто футбольных качеств, Кульков запомнился как очень добрый и душевный человек. Этим он напоминал Фёдора Черенкова — оба могли буквально отдать последнее. Знаю, о чём говорю, потому что доводилось жить с Василием на сборах в одном номере. К сожалению, очередной игрок нашей спартаковской команды нас покинул — Фёдор, Илья Цымбаларь, Андрей Иванов, теперь — Кульков. Это очень большая утрата», — добавил Аленичев.

Особенно близкие отношения сложились у Кулькова с Сергеем Юраном, с которым они выступали не только в «Спартаке», но и в «Бенфике», «Порту» и «Миллуолле». Специалист рассказал, что они были буквально как братья.

«Как человек он был просто супер! Всегда можно было на него положиться. Отдать, что называется, жизнь на сохранение. А какой футболист! Один из наших великих… Универсал. Мог играть и центрального защитника, и опорника, и на фланге. Неслучайно его выделял сам Эйсебио, когда смотрел игры «Бенфики». Говорил мне потом: «Немного я в жизни видел футболистов, которые на разных позициях действуют одинаково эффективно. Не просто дырки затыкают, а играют с умом — так, как надо!» — поделился воспоминаниями Юран.

Кроме того, соболезнования в связи с кончиной Кулькова выразили в сборной России, в Российской премьер-лиге (РПЛ), в «Зените», а также Александр Мостовой, Игорь Шалимов и многие другие.

Сообщается, что похороны Кулькова пройдут в понедельник. В «Спартаке» выразили готовность помочь с организаций траурных мероприятий.

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