В сборной России по футболу выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова

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В сборной России по футболу отреагировали на смерть бывшего игрока национальной команды и московского «Спартака» Василия Кулькова.
В сборной России по футболу выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова
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«Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского «Спартака» и сборной России. Вечная память», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте национальной команды.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Он также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков провёл 21 матч и забил пять мячей.

Кульков умер в возрасте 54 лет в реанимации перед плановой онкологической операцией.

Ранее Леонид Федун отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Кулькова.

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