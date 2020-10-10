Федун отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Кулькова

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал новость о смерти бывшего игрока команды Василия Кулькова.
Федун отреагировал на смерть экс-футболиста «Спартака» Кулькова
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«К сожалению, новость печальная. Это был выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход — очень печальное событие. «Спартак», несомненно, окажет помощь в организации печальных мероприятий», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. 

Ранее сообщалось, что в возрасте 54 лет умер экс-футболист «Спартака» и сборной России Кульков.

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