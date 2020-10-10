Умер экс-футболист «Спартака» и сборной России Кульков

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Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет.
Умер экс-футболист «Спартака» и сборной России Кульков
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова супруги спортсмена Елены Махарадзе.

Отмечается, что 10 октября Кульков должен был перенести плановую операцию в связи с онкологией, но скончался в реанимации. До этого он переболел коронавирусом.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Он также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков провёл 21 матч и забил пять мячей.

Ранее «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Михаила Борисова.

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