Умер экс-футболист «Спартака» и сборной России Кульков

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова супруги спортсмена Елены Махарадзе.

Отмечается, что 10 октября Кульков должен был перенести плановую операцию в связи с онкологией, но скончался в реанимации. До этого он переболел коронавирусом.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Он также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков провёл 21 матч и забил пять мячей.

Ранее «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Михаила Борисова.