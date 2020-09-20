«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Борисова

Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования семье и близким скончавшегося телеведущего и болельщика команды Михаила Борисова.

«Сегодня ночью в Москве ушёл из жизни известный актёр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича», — говорится в Twitter-аккаунте клуба.

Борисов — советский и российский актёр, режиссёр и телеведущий. В 1982 году окончил ВТУ имени Б.В. Щукина. В 1990—1991 годах был главным режиссёром московского драматического театра «Глобус». В 2000 году получил звание «заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Борисов скончался в возрасте 71 года.