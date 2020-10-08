«Рассчитываем на адекватные меры»: суд над «Спартаком» по делу о нарушении санитарных норм состоится 12 октября

Заседание суда по делу «Спартака», который подозревается в нарушении санитарных норм на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом», назначено на 12 октября. В худшем случае красно-белым грозит приостановка деятельности сроком от 30 до 90 дней. Президент лиги Сергей Прядкин выразил надежду на объективное решение и заверил, что клуб всегда следовал предписаниям медицинского протокола. При этом спортивный юрист Михаил Прокопец предположил, что суд ограничится денежным штрафом.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали возбуждение административного дела против «Спартака» за нарушение медицинского протокола на матче десятого тура с «Зенитом». Президент организации Сергей Прядкин отметил, что футбольные власти делают всё возможное для обеспечения безопасности зрителей на трибунах в условиях пандемии коронавируса, поэтому нельзя допустить, чтобы «один случай перечеркнул усилия многих людей».

«Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики новой коронавирусной инфекции. Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечёт приостановление деятельности», — цитирует Прядкина ТАСС.

Заседание по делу «Спартака» должно состояться 12 октября в Тушинском районном суде Москвы.

Накануне стало известно, что в отношении красно-белых было начато расследование в связи с нарушением норм санитарно-эпидемиологической безопасности и невыполнением требований Роспотребнадзора. Соответствующие протоколы были составлены на сам клуб как юридическое лицо и на его генерального директора Шамиля Газизова.

Поводом к возбуждению дела послужило предполагаемое превышение разрешённого количества зрителей на стадионе «Открытие Арена» 3 октября. В РПЛ обязали клуб предоставить официальные данные по посещаемости. Газизов утверждал, что число проданных билетов на матч с «Зенитом» не превышало квоту и составляло 17 150.

При этом в Роспотребнадзоре пришли к выводу, что на трибунах присутствовали 20 700 болельщиков, а значит, ограничение в 50% от общей вместимости стадиона с учётом социальной дистанции не соблюдено. Кроме того, в ведомстве отметили, что во время мероприятия был нарушен масочно-перчаточный режим.

Однако особую обеспокоенность вызвало возможное наказание, если вина «Спартака» будет доказана. В данном случае предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности организации на срок до 90 суток. Поясняется, что в случае со спортивной командой это может означать временный запрет на проведение тренировок и даже участие в соревнованиях.

Кроме того, в СМИ появилась информация со ссылкой на несколько близких к мэрии источников, что Роспотребнадзор также ходатайствовал о закрытии «Открытие Арены» на срок от 30 до 90 дней.

В «Спартаке» пока никак не отреагировали на возбуждение административного дела. В то же время специалисты выразили мнение, что красно-белым вряд ли будет назначена крайняя мера пресечения. Так, по словам спортивного юриста Михаила Прокопца, приостановление деятельности назначается лишь в том случае, если организация совсем не соблюдала меры безопасности, о чём в данной ситуации речи не идёт.

«Я считаю, что при условии наличия вины «Спартака», которая ещё не доказана, должны ограничиться предупреждением и штрафом. Сразу человека не могут казнить, сначала надо предупредить. И только в случае повторного нарушения может последовать наказание в виде закрытия стадиона. Что касается суммы штрафа, максимум — это 500 тыс. рублей, а для физического лица — до 50 тыс. рублей», — приводит слова Прокопца «Чемпионат».

С мнением юриста солидарны и его коллеги. Так, Артём Пацев признался, что ему пока сложно представить, каким образом будет осуществляться запрет на деятельность клуба, так как подобных прецедентов ещё не было. А председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев предположил, что на решение суда может повлиять положение «Спартака» в турнирной таблице. Однако, по его мнению, временная приостановка работы «Спартака» была бы чрезмерным наказанием.

«Не исключены тенденциозность и предвзятость в данном деле. В сложившейся ситуации было бы целесообразно обратить внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и со стороны «Зенита», да и других клубов — организаторов спортивных мероприятий РПЛ», — цитирует Алексеева РИА Новости.

Схожей позиции придерживается и бывший вице-премьер РФ и болельщик красно-белых Аркадий Дворкович. Он не стал комментировать степень суровости потенциального наказания, при этом подчеркнул, что прописанные в медицинском протоколе меры должны распространяться на все футбольные арены.

«Важно, чтобы все соблюдали правила. Я не совсем уверен, что на других стадионах всё было в порядке. В любом случае правила надо соблюдать. Тем более в нынешней ситуации. Главное, чтобы ко всем стадионам был одинаковый подход, первый раз наказание всегда должно давать правильный сигнал, но не быть избыточным», — сказал Дворкович Sport24.