Юрист Прокопец назвал наиболее вероятное наказание для «Спартака»

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Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал судебное разбирательство в отношении московского футбольного клуба «Спартак» в связи с нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура с петербургским «Зенитом».
Юрист Прокопец назвал наиболее вероятное наказание для «Спартака»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Запрет деятельности «Спартака» как футбольного клуба или стадиона происходит в исключительных случаях. Есть практика подобных дел, и запрет на деятельность случается лишь тогда, когда не предпринимается вообще никаких мер безопасности. К примеру, в кафе нет антисептиков, масок, дезинфицирующих ламп», — приводит слова Прокопца «Чемпионат».

Он отметил, что если вина «Спартака» будет доказана, то вероятным наказанием станет предупреждение и штраф.

«Сразу человека не могут казнить, сначала надо предупредить. И только в случае повторного нарушения могут последовать наказание в виде закрытия стадиона. Что касается суммы штрафа, максимум — это 500 тыс. рублей, а для физического лица — до 50 тыс. рублей. Ещё раз повторюсь, всё это справедливо только при условии доказанной вины клуба, которой на данный момент нет», — добавил юрист.

«Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток за нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом».

Ранее юрист Пацев заявил, что не может представить механизм приостановки деятельности «Спартака».

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