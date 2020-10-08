Юрист Пацев заявил, что не может представить механизм приостановки деятельности «Спартака»
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«Честно говоря, с трудом представляю себе такую конструкцию с приостановлением деятельности. Пока не очень понимаю, как это будет исполняться. Подобных прецедентов не было. Обычно это применимо к организациям, которые осуществляют деятельность, допустим, в каком-то офисе, где были найдены некие нарушения», — приводит слова Пацева РИА Новости.
«Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток за нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом».
Ранее стало известно, когда состоится заседание суда по делу о нарушениях санитарных норм на матче «Спартака».