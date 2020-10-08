Стало известно, когда состоится заседание суда по делу о нарушениях санитарных норм на матче «Спартака»

Тушинский районный суд города Москвы определился с датой рассмотрения административного дела о нарушениях мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».

Как сообщает пресс-служба суда, заседание запланировано на 12 октября и начнётся в 14:30 мск.

В отношении клуба и его генерального директора Шамиля Газизова были составлены административные протоколы о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

По данным РПЛ, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек. По информации Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток.