Стало известно, когда состоится заседание суда по делу о нарушениях санитарных норм на матче «Спартака»
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Как сообщает пресс-служба суда, заседание запланировано на 12 октября и начнётся в 14:30 мск.
В отношении клуба и его генерального директора Шамиля Газизова были составлены административные протоколы о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
По данным РПЛ, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября, в день матча с «Зенитом», присутствовали 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек. По информации Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков.
Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток.