«Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток

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Пресс-служба московского управления Роспотребнадзора сообщила, что на столичный «Спартак» завели административное дело за грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:1).
«Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток
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На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» были составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по данной статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также «Спартаку» грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Материалы дела были направлены в Тушинский районный суд.

По информации Роспотребнадзора, на матче «Спартак» — «Зенит» присутствовали 20 700 болельщиков. Ведомством были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. На официальном сайте РПЛ сообщалось, что на матче «Спартак» — «Зенит» было 17 150 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может подписать двух футболистов до закрытия трансферного окна.

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