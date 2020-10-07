Источник: «Спартак» может подписать двух футболистов до закрытия трансферного окна

Московский «Спартак» в ближайшее время может оформить переходы правого защитника и центрального полузащитника.

Об этом сообщает журналист Вячеслав Короткин. По его информации, московский клуб ведёт переговоры о трансфере правого защитника и центрального полузащитника. Утверждается, что обе сделки близки к завершению. В настоящее время стороны ведут консультации с привлечением юристов.

Трансферное окно в Российской премьер-лиге закрывается 17 октября.

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