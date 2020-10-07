Источник: Кутепов мог перейти в «Зенит», Тедеско не рассчитывает на игрока
- РИА Новости
Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По информации источника, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не рассчитывает на 27-летнего футболиста, из-за чего попросил клуб найти ему новую команду.
В процессе поисков возник вариант с переходом Кутепова в «Зенит». Конкретные трансферные переговоры между клубами не состоялись, поскольку «Зенит» предпочёл оставить в клубе защитника Дениса Терентьева, которого могли обменять на Дмитрия Чистякова из «Ростова».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кутепов провёл лишь два матча.
Ранее сообщалось, что Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией.