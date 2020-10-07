Источник: Кутепов мог перейти в «Зенит», Тедеско не рассчитывает на игрока

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов мог оказаться в петербургском «Зените» в это трансферное окно.
Источник: Кутепов мог перейти в «Зенит», Тедеско не рассчитывает на игрока
  • РИА Новости

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По информации источника, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не рассчитывает на 27-летнего футболиста, из-за чего попросил клуб найти ему новую команду.

В процессе поисков возник вариант с переходом Кутепова в «Зенит». Конкретные трансферные переговоры между клубами не состоялись, поскольку «Зенит» предпочёл оставить в клубе защитника Дениса Терентьева, которого могли обменять на Дмитрия Чистякова из «Ростова».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кутепов провёл лишь два матча.

Ранее сообщалось, что Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией.

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