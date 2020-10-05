Победа ЦСКА вдесятером, поражение «Краснодара» от «Динамо» и гол Заболотного «ножницами»: чем запомнился 10-й тур РПЛ
- Игроки ЦСКА радуются забитому мячу
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Не назначенный Мешковым пенальти
В первом матче 10-го тура РПЛ встретились «Уфа» и «Ротор» — команды, давно не знающие радости побед. Волгоградцы пока не выигрывали ни разу, а подопечные Вадима Евсеева — единожды, во втором туре.
К разочарованию болельщиков, очное противостояние не только не позволило одной из команд прервать неудачную серию, но и выдалось чрезвычайно скучным. И те, и другие почти не создавали опасных моментов, более того, новичок РПЛ так и не нанёс ни одного удара в створ чужих ворот.
Пожалуй, наиболее любопытный момент матча произошёл на 28-й минуте, когда мяч после прострела попал то ли в лицо, то ли в руку Соломону Кверквелии. Судья Виталий Мешков, посмотрев повтор, назначать пенальти не стал.
Курьёзная ошибка Рыжикова
Вничью завершился и матч между «Тамбовом» и «Арсеналом» — 1:1. Хозяева большую часть встречи владели преимуществом и создавали опасные моменты у ворот Михаила Левашова, но не могли конвертировать их в результативные удары. А мяч Кирилла Панченко судья отменил из-за явного офсайда.
Зато туляки в конце первого тайма неожиданно вышли вперёд благодаря курьёзному голу Мохаммеда Кадири. После удара ганца из-за пределов штрафной Сергей Рыжиков обязан был спокойно забирать мяч, но пропустил его между ног. Для африканца, вернувшегося в «Арсенал» из киевского «Динамо», этот гол стал уже вторым в трёх матчах РПЛ. В прошлом туре он, выйдя на замену, поразил ворота «Ростова».
Отыграться «Тамбову» удалось лишь на 87-й минуте. Игорь Горбатенко в собственной штрафной сбил в подкате Евгения Шлякова, и судья Владислав Безбородов назначил пенальти. Левашов был близок к тому, чтобы отразить удар Валерия Чуперки с «точки», но мяч от его ноги всё-таки срикошетил в сетку.
Дебютные голы Зайнутдинова и Марадишвили
ЦСКА, напротив, сумел дотерпеть и увезти три очка из Екатеринбурга, благодаря чему реабилитировался за поражение от «Локомотива» в дерби. Армейцы забили два безответных мяча в ворота Ильи Помазуна, которого «Урал» арендовал как раз у красно-синих.
Причём решить исход встречи в свою пользу подопечным Виктора Гончаренко удалось сразу после удаления Хёрдура Магнуссона в самом начале второго тайма. Арбитр показал исландцу прямую красную карточку за фол последней надежды.
Как ни странно, именно после этого гостям удались две голевые атаки в течение пяти минут. Причём Бактийор Зайнутдинов с Константином Марадишвили отметились дебютными голами в составе команды. Казахстанец нанёс точный удар, и мяч угодил в дальний угол, пролетев между ног соперника, а россиянину удался красивый выстрел из-за пределов штрафной после скидки Николы Влашича.
Ничья в Дерби двух столиц
А в центральном матче тура в Москве сошлись «Спартак» и «Зенит». Данная встреча также завершилась вничью — 1:1. Красно-белые в шестой раз подряд не сумели добиться победы над принципиальным соперником.
Впрочем, хозяева с огромным трудом ушли от поражения лишь на 86-й минуте. Эсекьель Понсе после красивого финта и передачи Алекса Крала точно пробил в дальний угол и реабилитировался за упущенный момент, когда он с линии вратарской не попал по пустым воротам. Для форварда данный гол стал четвёртым в текущем сезоне РПЛ.
В составе «Зенита» на 65-й минуте отличился Александр Ерохин, нанёсший точный удар с нескольких метров после скидки Артёма Дзюбы. Для полузащитника этот мяч — юбилейный 20-й за петербуржцев. А капитан сборной России вышел на первое место в текущем розыгрыше чемпионата страны по количеству баллов за результативность — 9 (6 + 3).
Лучшим же игроком матча признали вратаря «Спартака» Александра Максименко, который совершил десять сейвов. В середине первого тайма он вовсе отметился тройным спасением, отразив два выстрела Ерохина и удар Дзюбы в упор за короткий промежуток времени.
Третья победа «Локомотива» подряд
Ничьей в матче прямых конкурентов в воскресенье воспользовался «Локомотив», который дома обыграл «Химки». Команда Марко Николича одержал третью победу в РПЛ подряд и сократила отставание от лидеров до трёх очков.
В составе красно-зелёных забитыми мячами отметились Виталий Лисакович, подменивший получившего травму Фёдора Смолова, и Владислав Игнатьев. Для обоих эти голы стали первыми в сезоне, а для белоруса мяч был ещё и дебютным в «Локо». Помимо них необходимо отметить Антона Миранчука, который отдал результативную передачу в третьем туре национального первенства подряд.
«Химки» сумели сравнять счёт уже на 25-й секунде второго тайма. Маринато Гилерме не смог прервать прострел Ильи Кухарчука на Кирилла Боженова и пропустил первый мяч в пяти матчах. Также после перерыва на поле в футболках подмосковной команды появились два именитых новичка — Денис Глушаков и Резиуан Мирзов.
Победный дубль Заболотного
В «Сочи» местная одноимённая команда, хорошо начавшая сезон, принимала поднявшийся на третье место «Ростов». Для гостей данная встреча была особенно принципиальной ещё и потому, что последний матч между соперниками завершился скандалом. В июне жёлто-синие из-за вспышки коронавируса сыграли в Сочи юными воспитанниками клубной академии и потерпели болезненное поражение — 1:10.
Отчётная игра тоже получилась богатой на события и самой результативной в туре. А «Сочи» удалось добиться важнейшей победы — 4:2.
Первый тайм завершился с минимальным перевесом хозяев. Единственный мяч на 19-й минуте забил Никита Бурмистров. После перерыва «Ростову» быстро удалось отыграться благодаря точному удару Алексея Ионова, однако вскоре команда осталась в меньшинстве. Матиас Норманн не сдержал эмоции, получив по ногам от Кристана Нобоа, и заработал вторую жёлтую карточку.
Тут же хозяева вновь вышли вперёд. Великолепный удар с лёта нанёс Артур Юсупов. Но гостям даже в меньшинстве удалось отыграться.
В результате главным героем встречи стал Антон Заболотный. Форвард, ещё не забивавший в текущем сезоне, оформил дубль, а один из его голов превратился в настоящее украшение первой трети чемпионата. После подачи с фланга нападающий умудрился пробить через себя и попал точно в дальний угол. Второй мяч вышел не менее красивым: нападающий обработал «свечу» лёгким касанием ноги, продвинулся к центру штрафной и с левой на исполнение пробил в дальний угол.
«Ростов» же не только потерпел первое поражение за семь матчей, но и остался без Валерия Карпина. Уже после окончания встречи он принялся спорить с судьёй Евгением Турбиным, за что получил красную карточку.
Два удаления в Казани
Без спорного судейского решения не обошёлся и матч между «Рубином» и «Ахматом» (1:1). На 68-й минуте арбитр Владимир Москалёв показал полузащитнику казанцев Дарко Йевтичу вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо Артёму Тимофееву. При этом на повторе нарушение правил выглядело не столь очевидным.
Решение рефери вызвало гневную реакцию со стороны тренерского штаба Леонида Слуцкого, а особенно у его помощника Олега Кузьмина, который в результате тоже был удалён.
«Рубин» к этому моменту вёл с минимальным счётом благодаря голу Хвичи Кварацхелии. Но оставшись в меньшинстве, хозяева всё же пропустили. За десять минут до финального свистка Москалёв назначил пенальти в ворота Юрия Дюпина за фол Филипа Уремовича на Лечи Садулаеве. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Георгий Мелкадзе, как и Кварацхелия, забивший во втором туре подряд.
Поражение «Краснодара» после выхода в Лигу чемпионов
В заключительном матче тура в Москве сошлись «Динамо» и «Краснодар». Южане вышли на поле спустя четыре дня после тяжёлой победы над ПАОК в Лиге чемпионов и находились не в лучшем физическом состоянии. Плюс ко всему, в самом начале встречи травму получил Кристиан Рамирес, которого пришлось менять на Кайо Пантелеао.
Футболисты столичного коллектива после отставки Кирилла Новикова и под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Кульчего горели желанием проявить себя и набрать три очка.
«Динамо» ожидаемо действовало вторым номером, но проводило грамотные контратаки. В результате бело-голубые нанесли по воротам Матвея Сафонова 15 ударов, 10 из которых пришлись в створ.
Открыть счёт хозяевам удалось на 37-й минуте, когда Вячеслав Грулёв, неожиданно заменивший в основе Николая Комличенко, грамотно сыграл на добивании. А после перерыва чужие ворота поразил Даниил Лесовой, воспользовавшись грубейшей ошибкой Александра Мартыновича.
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