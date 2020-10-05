Победа ЦСКА вдесятером, поражение «Краснодара» от «Динамо» и гол Заболотного «ножницами»: чем запомнился 10-й тур РПЛ

ЦСКА обыграл «Урал», несмотря на удаление Хёрдура Магнуссона на 49-й минуте. «Краснодар» на выезде потерпел поражение от «Динамо» спустя несколько дней после выхода в групповой этап Лиги чемпионов. «Сочи» вырвал победу у «Ростова» в южном дерби благодаря голу Антона Заболотного «ножницами». А «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью на «Открытие Арене» и сохранили лидерство. RT рассказывает о главных событиях десятого тура РПЛ.

Не назначенный Мешковым пенальти

В первом матче 10-го тура РПЛ встретились «Уфа» и «Ротор» — команды, давно не знающие радости побед. Волгоградцы пока не выигрывали ни разу, а подопечные Вадима Евсеева — единожды, во втором туре.

К разочарованию болельщиков, очное противостояние не только не позволило одной из команд прервать неудачную серию, но и выдалось чрезвычайно скучным. И те, и другие почти не создавали опасных моментов, более того, новичок РПЛ так и не нанёс ни одного удара в створ чужих ворот.

Пожалуй, наиболее любопытный момент матча произошёл на 28-й минуте, когда мяч после прострела попал то ли в лицо, то ли в руку Соломону Кверквелии. Судья Виталий Мешков, посмотрев повтор, назначать пенальти не стал.

Курьёзная ошибка Рыжикова

Вничью завершился и матч между «Тамбовом» и «Арсеналом» — 1:1. Хозяева большую часть встречи владели преимуществом и создавали опасные моменты у ворот Михаила Левашова, но не могли конвертировать их в результативные удары. А мяч Кирилла Панченко судья отменил из-за явного офсайда.

Зато туляки в конце первого тайма неожиданно вышли вперёд благодаря курьёзному голу Мохаммеда Кадири. После удара ганца из-за пределов штрафной Сергей Рыжиков обязан был спокойно забирать мяч, но пропустил его между ног. Для африканца, вернувшегося в «Арсенал» из киевского «Динамо», этот гол стал уже вторым в трёх матчах РПЛ. В прошлом туре он, выйдя на замену, поразил ворота «Ростова».

Отыграться «Тамбову» удалось лишь на 87-й минуте. Игорь Горбатенко в собственной штрафной сбил в подкате Евгения Шлякова, и судья Владислав Безбородов назначил пенальти. Левашов был близок к тому, чтобы отразить удар Валерия Чуперки с «точки», но мяч от его ноги всё-таки срикошетил в сетку.

Дебютные голы Зайнутдинова и Марадишвили

ЦСКА, напротив, сумел дотерпеть и увезти три очка из Екатеринбурга, благодаря чему реабилитировался за поражение от «Локомотива» в дерби. Армейцы забили два безответных мяча в ворота Ильи Помазуна, которого «Урал» арендовал как раз у красно-синих.

Причём решить исход встречи в свою пользу подопечным Виктора Гончаренко удалось сразу после удаления Хёрдура Магнуссона в самом начале второго тайма. Арбитр показал исландцу прямую красную карточку за фол последней надежды.

Как ни странно, именно после этого гостям удались две голевые атаки в течение пяти минут. Причём Бактийор Зайнутдинов с Константином Марадишвили отметились дебютными голами в составе команды. Казахстанец нанёс точный удар, и мяч угодил в дальний угол, пролетев между ног соперника, а россиянину удался красивый выстрел из-за пределов штрафной после скидки Николы Влашича.

Ничья в Дерби двух столиц

А в центральном матче тура в Москве сошлись «Спартак» и «Зенит». Данная встреча также завершилась вничью — 1:1. Красно-белые в шестой раз подряд не сумели добиться победы над принципиальным соперником.

Впрочем, хозяева с огромным трудом ушли от поражения лишь на 86-й минуте. Эсекьель Понсе после красивого финта и передачи Алекса Крала точно пробил в дальний угол и реабилитировался за упущенный момент, когда он с линии вратарской не попал по пустым воротам. Для форварда данный гол стал четвёртым в текущем сезоне РПЛ.

В составе «Зенита» на 65-й минуте отличился Александр Ерохин, нанёсший точный удар с нескольких метров после скидки Артёма Дзюбы. Для полузащитника этот мяч — юбилейный 20-й за петербуржцев. А капитан сборной России вышел на первое место в текущем розыгрыше чемпионата страны по количеству баллов за результативность — 9 (6 + 3).

Лучшим же игроком матча признали вратаря «Спартака» Александра Максименко, который совершил десять сейвов. В середине первого тайма он вовсе отметился тройным спасением, отразив два выстрела Ерохина и удар Дзюбы в упор за короткий промежуток времени.

Третья победа «Локомотива» подряд

Ничьей в матче прямых конкурентов в воскресенье воспользовался «Локомотив», который дома обыграл «Химки». Команда Марко Николича одержал третью победу в РПЛ подряд и сократила отставание от лидеров до трёх очков.

В составе красно-зелёных забитыми мячами отметились Виталий Лисакович, подменивший получившего травму Фёдора Смолова, и Владислав Игнатьев. Для обоих эти голы стали первыми в сезоне, а для белоруса мяч был ещё и дебютным в «Локо». Помимо них необходимо отметить Антона Миранчука, который отдал результативную передачу в третьем туре национального первенства подряд.

«Химки» сумели сравнять счёт уже на 25-й секунде второго тайма. Маринато Гилерме не смог прервать прострел Ильи Кухарчука на Кирилла Боженова и пропустил первый мяч в пяти матчах. Также после перерыва на поле в футболках подмосковной команды появились два именитых новичка — Денис Глушаков и Резиуан Мирзов.

Победный дубль Заболотного

В «Сочи» местная одноимённая команда, хорошо начавшая сезон, принимала поднявшийся на третье место «Ростов». Для гостей данная встреча была особенно принципиальной ещё и потому, что последний матч между соперниками завершился скандалом. В июне жёлто-синие из-за вспышки коронавируса сыграли в Сочи юными воспитанниками клубной академии и потерпели болезненное поражение — 1:10.

Отчётная игра тоже получилась богатой на события и самой результативной в туре. А «Сочи» удалось добиться важнейшей победы — 4:2.

Первый тайм завершился с минимальным перевесом хозяев. Единственный мяч на 19-й минуте забил Никита Бурмистров. После перерыва «Ростову» быстро удалось отыграться благодаря точному удару Алексея Ионова, однако вскоре команда осталась в меньшинстве. Матиас Норманн не сдержал эмоции, получив по ногам от Кристана Нобоа, и заработал вторую жёлтую карточку.

Тут же хозяева вновь вышли вперёд. Великолепный удар с лёта нанёс Артур Юсупов. Но гостям даже в меньшинстве удалось отыграться.

В результате главным героем встречи стал Антон Заболотный. Форвард, ещё не забивавший в текущем сезоне, оформил дубль, а один из его голов превратился в настоящее украшение первой трети чемпионата. После подачи с фланга нападающий умудрился пробить через себя и попал точно в дальний угол. Второй мяч вышел не менее красивым: нападающий обработал «свечу» лёгким касанием ноги, продвинулся к центру штрафной и с левой на исполнение пробил в дальний угол.

«Ростов» же не только потерпел первое поражение за семь матчей, но и остался без Валерия Карпина. Уже после окончания встречи он принялся спорить с судьёй Евгением Турбиным, за что получил красную карточку.

Два удаления в Казани

Без спорного судейского решения не обошёлся и матч между «Рубином» и «Ахматом» (1:1). На 68-й минуте арбитр Владимир Москалёв показал полузащитнику казанцев Дарко Йевтичу вторую жёлтую карточку за удар локтем в лицо Артёму Тимофееву. При этом на повторе нарушение правил выглядело не столь очевидным.

Решение рефери вызвало гневную реакцию со стороны тренерского штаба Леонида Слуцкого, а особенно у его помощника Олега Кузьмина, который в результате тоже был удалён.

«Рубин» к этому моменту вёл с минимальным счётом благодаря голу Хвичи Кварацхелии. Но оставшись в меньшинстве, хозяева всё же пропустили. За десять минут до финального свистка Москалёв назначил пенальти в ворота Юрия Дюпина за фол Филипа Уремовича на Лечи Садулаеве. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Георгий Мелкадзе, как и Кварацхелия, забивший во втором туре подряд.

Поражение «Краснодара» после выхода в Лигу чемпионов

В заключительном матче тура в Москве сошлись «Динамо» и «Краснодар». Южане вышли на поле спустя четыре дня после тяжёлой победы над ПАОК в Лиге чемпионов и находились не в лучшем физическом состоянии. Плюс ко всему, в самом начале встречи травму получил Кристиан Рамирес, которого пришлось менять на Кайо Пантелеао.

Футболисты столичного коллектива после отставки Кирилла Новикова и под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Кульчего горели желанием проявить себя и набрать три очка.

«Динамо» ожидаемо действовало вторым номером, но проводило грамотные контратаки. В результате бело-голубые нанесли по воротам Матвея Сафонова 15 ударов, 10 из которых пришлись в створ.

Открыть счёт хозяевам удалось на 37-й минуте, когда Вячеслав Грулёв, неожиданно заменивший в основе Николая Комличенко, грамотно сыграл на добивании. А после перерыва чужие ворота поразил Даниил Лесовой, воспользовавшись грубейшей ошибкой Александра Мартыновича.