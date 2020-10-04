Недовольство Малкомом, шутки Тедеско и Газизова, похвала Кукуяну: о чём говорили после матча «Спартак» — «Зенит»

«Зенит» переиграл «Спартак» по количеству длинных передач, однако это было на руку москвичам. Об этом заявил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В свою очередь, владелец команды Леонид Федун похвалил бригаду арбитров, а генеральный директор Шамиль Газизов вновь пошутил про перчатку коллегам из стана соперника. Между тем наставник сине-бело-голубых Сергей Семак выразил сожаление в связи с отсутствием результативных действий со стороны нападающего Малкома.

«Такие матчи украшают российский футбол»

«Спартак» и «Зенит» не сумели выявить победителя в матче десятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая на московском стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 1:1.

Подводя итоги матча, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что его подопечные провели разные игровые отрезки. Если в начале встречи они уверенно владели мячом, то затем под давлением соперника упустили инициативу.

«После отбора нашим футболистам было важно передохнуть. Один из способов сделать это — после отбора доставить мяч нападающим. Но в результате начали фолить, Деян Ловрен в единоборствах часто падал, что приводило к свистку со стороны арбитра. Второй тайм был отличным, было много хороших моментов, в частности, у Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе. «Зенит» тоже мог забить. Результатом удовлетворены, хотя немного расстроены, потому что могли выиграть», — признался Тедеско.

По его словам, «Зенит» превзошёл «Спартак» по количеству длинных передач. В то же время короткие пасы давали его подопечным больше вариантов для развития атаки.

«Для длинной передачи нужен определённый момент. В нашем случае было бы неверно сразу так играть. Прежде всего было необходимо завлечь нападение «Зенита» на нашу половину поля. Если бы они шли смело и до конца и не оставляли шансов, то можно было бы играть в длинную передачу. Ещё одна причина, почему не играли длинными от ворот, — оборона «Зенита» привыкла к такой игре, их защитники хорошо борются за верховые мячи», — пояснил специалист.

Он добавил, что следующий шаг в совершенствовании игры красно-белых — построение игровой структуры. Футболисты должны понимать, в какой момент необходимо идти вперёд, а в какой — придержать мяч, чтобы подготовиться к новой атаке.

Тедеско не стал выделять одного или двух ключевых футболистов, подчеркнув, что каждый игрок внёс свой вклад в результат. При этом он отметил вратаря Александра Максименко, совершившего несколько эффектных сейвов и заслуженно получившего звание игрока матча.

«Самуэль Жиго провёл хороший матч, Павел Маслов агрессивно играл в обороне, особенно при дальних передачах «Зенита». В опорной зоне Алекс Крал и Остон Урунов провели отличный матч. Для Остона это вообще был дебют в стартовом составе, рад, как он его провёл. В атаке все поймали игровой ритм, а Зелимхана Бакаева заменили, потому что нужно было больше цепляться за мячи после отбора. Александр Соболев в этом себя хорошо показал. Дмитрий Маркитесов вышел ненадолго и вступал в борьбу, ну и Андрей Ещенко тоже провёл хороший матч. Извините, забыл: Максименко отдельно выделю, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА», — пошутил наставник.

В свою очередь, Максименко также положительно оценил выступление «Спартака», пообещав, что команда будет работать над собой, чтобы победить в следующий раз.

«Не могу выбрать какой-то один сейв, все три удара по моим воротам в первом тайме были сложные. В моменте с голом Жиго хотел как лучше, а получилось как всегда. Но ни в коем случае его не виним, игровая ситуация. Потом забили свой мяч, ничего страшного. Во втором тайме «Зенит» чуть ниже садился, но это и наша заслуга. Наверное, мы их заставили так играть. Добавили, потому что хотели выиграть. Нас в перерыве просили играть агрессивнее», — рассказал Максименко в эфире «Матч Премьер».

Автором гола в ворота «Зенита» стал нападающий Понсе. Активное участие в моменте принял Крал, обошедший трёх соперников и продемонстрировавший мастерство дриблинга.

«Сделал пас Ларссону, он вернул обратно. Когда мяч оказался у меня, я не знал, что делать, просто отреагировал на действия защитников, особо не размышляя, куда буду двигаться дальше. Хорошо, что у Понсе была хорошая позиция и он смог забить. Обычно я управляю игрой в центре поля, тренер просит меня действовать ниже. Но я чувствовал, что у меня будет шанс впереди», — рассказал чех.

Он также подтвердил слова Тедеско о том, что команда не в полной мерей довольна результатом, так как у неё были шансы на победу.

«Это была борьба между двумя командами, которые хотят стать чемпионами. Я думаю, что это была хорошая игра для обеих. Было много моментов. Максименко спас нас во многих из них, но и мы также били по воротам противника», — добавил Крал.

По словам защитника Айртона, подопечные Тедеско были готовы к трудной игре и настраивались на победу. Он выразил надежду на то, что команда не сбавит обороты и продолжит лидировать и дальше.

«Кто сильнее — «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак». Я всегда назову нашу команду. Всегда хочу видеть её выше, но мы сейчас на самом деле сильны и неплохо идём. Увы, дома не получилось победить», — цитирует Айртона «Чемпионат»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поздравил «Спартак» с хорошей игрой. По его мнению, ничья в ней является закономерным результатом, однако заметно, что команда двигается в правильном направлении.

«Я не нервничал, но матч был нервный. Всё прошло динамично, виден расклад сил. Есть куда двигаться, где укрепляться и над чем работать. Поздравляю всех болельщиков с хорошей игрой. Они большие молодцы, всё было громко и красиво, казалось, что занято больше половины стадиона», — цитирует Газизова «Спорт Экспресс».

Кроме того, он отдал должное Тедеско, который с пониманием относится к требованиям руководства и старается задействовать молодёжь. Он заверил, что к концу трансферного окна клуб приобретёт новых игроков, но при этом не стал распространяться по поводу будущего главного тренера.

«Давайте доживем хотя бы до зимы. Мы все вместе делаем одну работу, все сидим в одной лодке и гребём в одну сторону. Это самое главное. Мне кажется, что игра очень хорошая. Видно, как команда прогрессирует... Это всё внутренняя кухня, её неправильно выносить в общественное поле. Такие вещи должны делаться в тишине. Я вижу, какой он большой специалист и человек. Все качества у него достойные», — пояснил функционер.

Дерби обошлось без серьёзных судейских ошибок, и многие остались довольны работой главного арбитра Павла Кукуяна. Исключением не стал и Газизов.

«В последнее время стало меньше грубых судейских ошибок. Будем держать за это кулачки. Ещё раз хочу поздравить болельщиков с хорошей игрой. Такие матчи украшают российский футбол. Встречались ли сегодня с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым? Только что поздоровался! Перчатка пока ещё на мне», — пошутил Газизов.

Напомним, что после перехода в «Спартак» Газизов признался, что ему было бы интересно побороться с некоторыми из своих коллег, которые сейчас работают в «Зените», «кинуть им перчатку при помощи Леонида Федуна и Тедеско».

Работой судей остался доволен и владелец красно-белых.

«Хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят. Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет», — приводит слова Федуна ТАСС.

«Потеряли нить игры»

В стане упустившего победу «Зенита» были менее многословны. Главный тренер команды Сергей Семак признался, что остался раздосадован результатом, так как его команда вела в счёте.

«Естественно, результат нас расстроил. В первом тайме были хорошие моменты, лучше действовали в атаке, не позволяли сопернику создавать моменты. Во втором уже было хуже. Стоило забивать ещё, чтобы увереннее играть. После гола «Спартака» потеряли нить игры, низко опускались и, как следствие, пропустили», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Специалист остался недоволен выступлением нападающего Малкома, записавшего на свой счёт лишь один гол в 11 матчах и вновь не отличившегося результативными действиями.

«Он может и должен играть лучше. Его игра не устраивает ни его, ни нас, ни болельщиков. Артём Дзюба получил удар, но доиграл до конца. Не думаю, что у него что-то серьёзное. Сердар Азмун отсутствовал в составе из-за травмы», — объяснил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Автор гола в ворота «Спартака» Александр Ерохин согласился со словами наставника по поводу того, что команда сама виновата в упущенных возможностях.

«Конечно, хотелось победить, вели в счёте. Нужно было дожимать, забивать второй мяч, но низко сели и сами себе привезли момент. Матч получился сложным, было затрачено много сил. Чувствовалось ли, что всё кончено при счёте 1:1? Сложно сказать, с одной стороны, вышли свежие футболисты, с другой — оставалось не так много времени», — подытожил Ерохин.

В свою очередь, Дзюба поздравил партнёра по команде с забитым мячом.

«Хорошая игра, хорошее напряжение! Идём дальше: вместе, дружно, единым коллективом. Вся борьба ещё впереди», — написал Дзюба.