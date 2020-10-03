Семак заявил, что недоволен результативностью Малкома

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» заявил, что его не устраивает результативность бразильского форварда Малкома.

«Устраивает ли меня его результативность? Конечно, нет. Он должен забивать больше», — приводит слова один гол и одну голевую передачу.

Ранее Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком».