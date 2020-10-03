Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о причинах ничейного исхода матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Спартак» играл дома, играл агрессивно. Мы к этому и готовились. Когда они выходили к нашим воротам, было опасно. У нас тоже были моменты, подходы. Но, к сожалению, сами себе глупый гол привезли. Нам не хватило концентрации. Справедлив ли результат? Сложно сказать. Обидно пропускать в конце», — приводит слова Семака Sport24.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что в «Спартаке» расстроены ничейным исходом матча с «Зенитом», потому что могли выиграть.