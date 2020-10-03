Тедеско: расстроились, потому что могли выиграть у «Зенита»
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«Думаю, был хороший матч. Мы хорошо провели первые 20 минут. После этого «Зенит» стал играть сильнее, мы больше думали об обороне. После отбора нам было важно немного перевести дух. И один из способов этого — зацепиться за мяч в центре поля. Совершили много фолов. Второй тайм получился хорошим. У Понсе и Ларссона были хорошие моменты. Но моменты были и у «Зенита». В целом расстроились, потому что могли выиграть матч», — приводит слова Тедеско Sport24.
«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 1:1 в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.
Ранее Сергей Семак заявил, что такой результат, как ничья со «Спартаком», не может устроить «Зенит».