Тедеско: расстроились, потому что могли выиграть у «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничейный исход матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Думаю, был хороший матч. Мы хорошо провели первые 20 минут. После этого «Зенит» стал играть сильнее, мы больше думали об обороне. После отбора нам было важно немного перевести дух. И один из способов этого — зацепиться за мяч в центре поля. Совершили много фолов. Второй тайм получился хорошим. У Понсе и Ларссона были хорошие моменты. Но моменты были и у «Зенита». В целом расстроились, потому что могли выиграть матч», — приводит слова Тедеско Sport24.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 1:1 в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее Сергей Семак заявил, что такой результат, как ничья со «Спартаком», не может устроить «Зенит».