Семак о ничьей со «Спартаком»: такой результат не может устроить «Зенит»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Семак о ничьей со «Спартаком»: такой результат не может устроить «Зенит»
  • РИА Новости

«Конечно, недовольны результатом. Мы вели в счёте, к сожалению, не выиграли. Расстроены, результат не может нас устроить. В первом тайме у нас были хорошие моменты, это был намного более цельный тайм. Во втором тайме играли хуже, но моменты были, надо было забивать. В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч — это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что недоволен действиями команды после того, как она повела в счёте.

«После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались... и пропустили», — добавил тренер.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 1:1 в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее сообщалось, что Максименко признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Зенит».

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