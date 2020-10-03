СМИ: «Сочи» согласовал с «Зенитом» трансфер Ригони

Футбольный клуб «Сочи» согласовал переход полузащитника петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони.

Как сообщает «Чемпионат», в связи с предстоящим переходом из лиссабонского «Спортинга» полузащитника Вендела аргентинец не входит в планы петербургского клуба из-за лимита на легионеров.

Отмечается, что в на данный момент решение остаётся за игроком. Ригони думает, подписать ли ему долгосрочный контракт с «Сочи» или дождаться зимы и договориться о переходе в европейский клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Ригони провёл семь матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее агент футболиста «Спортинга» Вендела подтвердил переход в «Зенит».