Газизов: к концу трансферного окна ребята придут и будут помогать «Спартаку»

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Генеральный менеджер московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о сложностях в ведении переговоров по трансферам в условиях пандемии коронавируса.
Газизов: к концу трансферного окна ребята придут и будут помогать «Спартаку»
  • © spartak.com

«В любом клубе на каждую позицию хочется усиления, и я надеюсь, мы к нему придём. Надеюсь, что всё будет хорошо. Естественно, на каком-то этапе были моменты, где хотелось, чтобы переговорный процесс пошёл лучше. В этом году, в это трансферное окно есть определённые проблемы — мы работаем на телефонах, мы не можем напрямую общаться с футболистами, и это доставляет определённые сложности», — приводит слова Газизова ТАСС.

Он отметил, что новых игроков стоит ожидать ближе к концу трансферного периода, который в России завершается 17 октября.

«К концу трансферного окна ребята будут — они придут и будут помогать «Спартаку». В любом случае самое главное — это то, что «Спартак» набирает очки. Если что-то сложится не так, мы должны использовать внутренние резервы — они у «Спартака» есть, огромные. Естественно, усиление нужно — мы работаем над этим», — добавил гендиректор клуба.

Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартаку» важно купить тех игроков, которые нужны тренеру.

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