Федун заявил, что «Спартаку» важно купить тех игроков, которые нужны тренеру

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказался о важности усиления состава команды для достижения поставленных целей.
Федун заявил, что «Спартаку» важно купить тех игроков, которые нужны тренеру
  • РИА Новости

«Конечно, я доволен промежуточными итогами в чемпионате. Важно нам купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть ещё сильнее», — приводит слова Федуна ТАСС.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко, и уступает лидирующему с 21 очком «Зениту» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Трансферное окно в России закроется 17 октября.

Ранее сообщалось, что Федун назвал справедливым результат матча с «Зенитом».

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