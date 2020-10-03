Федун заявил, что «Спартаку» важно купить тех игроков, которые нужны тренеру
- РИА Новости
«Конечно, я доволен промежуточными итогами в чемпионате. Важно нам купить тех игроков, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть ещё сильнее», — приводит слова Федуна ТАСС.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко, и уступает лидирующему с 21 очком «Зениту» по разнице забитых и пропущенных мячей.
Трансферное окно в России закроется 17 октября.
Ранее сообщалось, что Федун назвал справедливым результат матча с «Зенитом».