Владелец «Спартака» назвал справедливым результат матча с «Зенитом»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал ничейный исход матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Результат, пожалуй, справедливый. Были моменты у «Зенита» в первом тайме, второй тайм «Зенит» провёл лучше нас, но в концовке, конечно, у нас были очень яркие моменты. Можно вспомнить хотя бы, как Эсекьель Понсе, вместо того чтобы ударить любой другой частью тела, кроме ноги, зачем-то ударил как раз ногой. Но потом он реабилитировался, и результат по делу», — приводит слова Федуна ТАСС.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что в «Спартаке» расстроены ничейным исходом матча с «Зенитом», потому что могли выиграть.