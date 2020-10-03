Максименко: «Спартак» играл на победу, чуть-чуть не хватило

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал ничейный исход матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Команда хорошо сыграла, мы играли на победу, чуть-чуть не хватило. Будем работать, чтобы в следующем матче побеждать. Три сейва подряд? Так получилось, что я три мяча подряд отбил. В игре так особо не сможешь анализировать моменты», — приводит слова Максименко «Матч ТВ».

Он отметил, что не видит вины Самуэля Жиго в пропущенном командой мяче.

«Он хотел как лучше, но получилось как всегда. Саму никто не винит. Ничего, отыгрались, могли ещё забить. Ничего страшного. «Зенит» играл хуже во втором тайме? Они чуть ниже садились, может быть, с этим связано. Во втором тайме и мы добавили, заставили их сесть ниже, так как хотели выиграть. Инструкции в перерыве? Играть агрессивнее», — добавил голкипер.

Максименко, отразивший десять ударов по своим воротам, был признан лучшим игроком матча.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что в «Спартаке» расстроены ничейным исходом матча с «Зенитом», потому что могли выиграть.