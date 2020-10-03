Погребняк: «Спартак» заслуживает уважения за то, что идёт вровень с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча между командами в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Сергея Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. «Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько матчей уже не пропускает, идёт вровень с «Зенитом» — иконой нашего футбола. Не готов философствовать на тему, у кого какие плюсы, просто матч должен получиться что надо, и, надеюсь, обойдётся без эксцессов», — цитирует Погребняка ТАСС.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

Ранее защитник «Зенита» Денис Терентьев высказался о предстоящем матче со «Спартаком».