Федун доволен работой арбитров матча «Спартак» — «Зенит»
- РИА Новости
«Хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят. Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет», — приводит слова Федуна ТАСС.
Главным арбитром встречи, завершившейся вничью, 1:1, был Павел Кукуян. Его ассистентами были Максим Гаврилин и Арам Петросян, резервным рефери —Николай Волошин, а за VAR отвечал Сергей Карасёв.
Ранее Доменико Тедеско заявил, что арбитр каждый раз свистел фолы не в пользу «Спартака».