Федун доволен работой арбитров матча «Спартак» — «Зенит»

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о судействе матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Федун доволен работой арбитров матча «Спартак» — «Зенит»
  • РИА Новости

«Хочу сказать спасибо арбитрам, которые умеют судить тогда, когда хотят. Судейство было хорошим, претензий к судьям абсолютно нет», — приводит слова Федуна ТАСС.

Главным арбитром встречи, завершившейся вничью, 1:1, был Павел Кукуян. Его ассистентами были Максим Гаврилин и Арам Петросян,  резервным рефери —Николай Волошин, а за VAR отвечал Сергей Карасёв.

Ранее Доменико Тедеско заявил, что арбитр каждый раз свистел фолы не в пользу «Спартака».

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