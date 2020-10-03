Тедеско: каждый раз свистели фолы не в пользу «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение об игре своих подопечных в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«В первом тайме играли замечательно, особенно первые 20 минут. Потом инициатива перешла к «Зениту», было больше длинных передач на их высоких нападающих, наша команда была вынуждена сесть в оборону. Мы старались выходить в атаку, забрасывали мяч нашим нападающим. Но каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Каждый раз свистели фолы не в нашу пользу. Любой контакт — свободный удар. В целом считаю, что играли отлично», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

Он отметил хорошую игру голкипера команды Александра Максименко, отразившего десять ударов в створ и признанного лучшим игроком матча.

«Он хорошо поработал, особенно в первом тайме. Саша всегда настраивается, чтобы наиграть на ноль», — добавил специалист.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее Тедеско заявил, что в «Спартаке» расстроены ничейным исходом матча с «Зенитом», потому что могли выиграть.