Газизов о ничьей с «Зенитом»: «Спартаку» есть куда двигаться и над чем работать

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный исход матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Нервный матч. Начало было сложноватое. Мне показалось, что в первом тайме мы выглядели очень хорошо, но потом что-то пошло не так. Нервничал ли я? Нет, но матч нервный. Нам есть куда двигаться и над чем работать», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун назвал справедливым ничейный исход матча с «Зенитом».