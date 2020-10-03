Газизов о ничьей с «Зенитом»: «Спартаку» есть куда двигаться и над чем работать

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный исход матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Газизов о ничьей с «Зенитом»: «Спартаку» есть куда двигаться и над чем работать
  • РИА Новости

«Нервный матч. Начало было сложноватое. Мне показалось, что в первом тайме мы выглядели очень хорошо, но потом что-то пошло не так. Нервничал ли я? Нет, но матч нервный. Нам есть куда двигаться и над чем работать», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в Москве. Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 очку.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун назвал справедливым ничейный исход матча с «Зенитом».

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