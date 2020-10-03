ЦСКА в меньшинстве победил «Урал» в матче РПЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА в меньшинстве победил «Урал» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

ЦСКА остался вдесятером на 49-й минуте. Прямую красную карточку получил Хёрдур Магнуссон.

Победу ЦСКА принесли голы Бактийора Зайнутдинова и Константина Марадишвили, забивших на 52-й и 56-й минутах. Для обоих игроков это были дебютные голы в составе московского клуба.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с десятью очками — на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Ротор» сыграли вничью в десятом туре РПЛ.

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