Голы Ерохина и Понсе, финт Крала и 10 сейвов Максименко: как «Зенит» и «Спартак» разошлись миром в 10-м туре РПЛ

«Спартак» ушёл от поражения в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». На мяч Александра Ерохина, забитый в середине второго тайма, в концовке точным выстрелом ответил Эсекьель Понсе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь красно-белых Александр Максименко, несколько раз спасший команду в критических ситуациях. Соперники сохранили равенство по очкам в турнирной таблице и продолжат занимать первое и второе места во время двухнедельной паузы на игры сборных.

Матч на «Открытие Арене» многое значил для наставников «Спартака» и «Зенита». На это указывала серьёзность Доменико Тедеско и Сергея Семака, с которой они отвечали на вопросы накануне игры. Над первым довлела необходимость подтвердить обоснованность претензий москвичей на первую строчку. Тем более ранее «Спартак» уступил другому прямому конкуренту — ЦСКА.

«Зенит» в этом розыгрыше Российской премьер-лиги ещё не побеждал и даже не забивал в Москве. Здесь случилось и единственное пока поражение — от «Динамо». Очередная неудача могла развить у петербуржцев что-то вроде «комплекса столицы». И что ещё хуже, вызвать недовольство руководства клуба, которое уже не раз давало понять, что не видит в «Спартаке» равного соперника. По крайней мере, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что брошенная красно-белыми перчатка до Петербурга не долетела.

Осознавая исключительную важность игры, которую некоторые нарекли главным событием осени в РПЛ, неравнодушные к «Зениту» персоны устроили психологическую атаку на «Спартак». Так, бывший наставник команды Властимил Петржела назвал спартаковцев «нытиками», а экс-капитан Владислав Радимов выложил в Twitter подборку симуляций Александра Соболева. Ещё дальше пошёл VIP-болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский, отметивший, что клубы сразятся за престиж двух городов, а проигрыш его любимцев станет ударом под дых.

Действующий защитник «Зенита» Денис Терентьев и вовсе пообещал устроить шашлыки на стадионе в Тушине, чем разгневал противоположный лагерь. Он, к слову, так и просидел весь матч в запасе. Сдержаннее выразился Андрей Аршавин. По его мнению, за победу над «Спартаком» фанаты способны простить «Зениту» плохой итоговый результат в чемпионате.

Из трёх имевших повреждения игроков «Зенита» на поле с первых минут вышли двое — Деян Ловрен и Малком. Сердар Азмун присоединился к ним в середине второго тайма, но особых проблем спартаковской обороне не создал. У «Спартака» выбывшего из-за травмы Наиля Умярова сменил Остон Урунов. На этой неделе красно-белые отдали в аренду Николая Рассказова и Резиуана Мирзова. С учётом травм их скамейка запасных существенно проигрывала петербуржской. По сути, Тедеско мог рассчитывать в передней линии только на Соболева. Резервисты сине-бело-голубых по именам не уступали своим партнёрам, которых Семак выпустил в «старте».

«Зенит» начал матч очень активно. Завладев мячом, гости сразу же доставили его к штрафной площади «Спартака». Уже на второй минуте первый удар в створ ворот Александра Максименко нанёс головой Андрей Мостовой. Получилось не слишком опасно — прямо в руки спартаковскому вратарю. В первом тайме Мостовой был одним из самых заметных на поле. Именно он на 22-й минуте записал себе в актив и второй удар петербуржцев: теперь хавбек угрожал воротам с линии штрафной. И вновь Максименко не предоставил поводов для беспокойства.

Было заметно, что команды сильно нервничают. В каких-то моментах футболисты старались сыграть понадёжнее и подержать мяч, а не пойти в атаку и оголить свою зону ответственности. У «Спартака» пытался взять на себя роль лидера Зелимхан Бакаев. Уже в дебюте он отметился кроссами в штрафную сначала с правого фланга, затем с левого. Появлялся Бакаев и в центре поля, однако часто его действия не приносили желаемого эффекта. Полузащитник допускал много брака и, казалось, злился из-за этого сам на себя.

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Без Умярова увереннее чувствовал себя в центре поля Алекс Крал. Оказываясь с мячом, чех не стремился отдать его ближнему, а искал партнёра в атаке. В свою очередь, Урунова по традиции тянуло налево. В отличие от своих предыдущих выходов на замену, он не рисковал идти в обводку, будто бы демонстрируя отказ от риска. Здесь чувствовалась работа Тедеско. Вероятно, наставник попросил Урунова сыграть в более командный футбол.

Казалось, «Зенит» имеет запас прочности и бережёт силы. Во второй половине первой 45-минутки спартаковцам пришлось пережить несколько неприятных минут, когда петербуржцы закружили на подступах к их штрафной карусель собственных атак. В одном из наступлений гости трижды подряд выходили на удар — и Максименко оформил своеобразный вратарский хет-трик, став победителем в этих дуэлях.

Форварды красно-белых Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон напоминали о себе лишь эпизодически. Только на 37-й минуте швед получил возможность убежать на оперативный простор. Ценой жёлтой карточки прорыв Ларссона остановил Дуглас Сантос. Вероятно, команды побаивались друг друга. Бровочники «Зенита» Сантос и Вячеслав Караваев долго не решались идти вперёд. Подопечные Семака атаковали ограниченными силами, но даже этого хватало, чтобы создавать напряжение вблизи владений Максименко.

После перерыва «Зенит» вновь постарался забрать мяч под свой контроль. Но шанс открыть счёт получил «Спартак». Бакаев своевременным пасом вывел малозаметного Ларссона на рандеву с Кержаковым. Вызванный в сборную Швеции форвард бил с угла вратарской, казалось, наверняка, однако непостижимым образом отправил мяч выше ворот. Тедеско мгновенно произвёл замену, но убрал с поля не Ларссона, а Бакаева. В бой вступил Соболев. Таким образом, у «Спартака» одновременно оказалось на поле три номинальных нападающих.

Свою эпопею в этом матче Соболев начал с фола на Ловрене в чужой штрафной. Россиянин очень возмущался решением Павла Кукуяна зафиксировать у него нарушение правил, агрессивно махал руками в сторону судьи и получил «горчичник». Впоследствии Соболев взял у Ловрена реванш. За фолы на нём в верховых единоборствах заработали предупреждения Вильмар Барриос и следом — хорват.

На 62-й минуте Понсе ворвался в штрафную с левого края и поразил сетку с внешней стороны. Почти сразу сработало правило: не забиваешь ты — забьют тебе. Когда уже сложилось впечатление, что «Зенит» подсел физически, а «Спартак», наоборот, расправил крылья и готовится выйти на решающий штурм, случился голевой выпад гостей. Дважды кряду невразумительно сыграли футболисты москвичей, позволившие себя обокрасть. И если после ошибки Урунова его партнёры смогли отбиться, то следующий подобный момент стал роковым для хозяев поля. Виновником выступил Ларссон, не успевший вовремя избавиться от мяча. Последовал навес в штрафную «Спартака», где Дзюба выиграл воздух и удобно скинул мяч Александру Ерохину. Полузащитник не оставил шансов Максименко с близкого расстояния.

Следом Дзюба едва не получил серьёзную травму. В борьбе за мяч Георгий Джикия опасно наступил ему на ногу сзади. Капитан петербуржцев долго лежал на газоне и едва сдерживал слёзы. Тут же у кромки поля появился Азмун. Вопреки развитию ситуации иранец заменил не Дзюбу, а Мостового.

В составе «Спартака» тоже напрашивались замены. Но подходящих кадров в атаку под рукой Тедеско не было. Поэтому спасать игру отправили возрастного защитника Андрея Ещенко. «Зенит» между тем старался держать мяч у себя. Чувствовалось, что многоопытные гости сумеют сохранить минимальное преимущество. Однако концовка осталась за «Спартаком», нашедшим силы ещё на несколько атак.

Красно-белые могли восстановить статус-кво на 80-й минуте, когда после подачи с углового мяч, коснувшись пальцев Кержакова, стукнулся о штангу и отлетел на одинокого Понсе. Перед аргентинцем был открытый угол ворот и минимальная дистанция. Явно не ожидая такого подарка судьбы, он, как ранее Ларссон, не попал в «рамку».

Более успешной получилась третья в этом матче попытка Понсе пробить Кержакова. В эндшпиле индивидуальным мастерством блеснул Крал. Получив мяч у правого угла штрафной «Зенита», он на рывке ушёл сразу от двух оппонентов и затем резким движением усадил на пятую точку Сантоса, удобно выкатив мяч Понсе. Теперь аргентинец бил не на силу, а на точность. Итог — 1:1, причём уже в добавленное время форвард ещё и выиграл верховую борьбу у своих ворот.

«После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили», — объяснил Семак, также отметивший, что «Зенит» недоволен исходом встречи. А как признал Аршавин, после 1:1 «запахло жареным, «Спартак» был ближе к тому, чтобы вырвать победу».

На двухнедельный перерыв в чемпионате из-за матчей сборных «Зенит» и «Спартак» уходят с одинаковым количеством набранных очков (21). Красно-белые уступают сине-бело-голубым лишь по дополнительным показателям. ЦСКА проигрывает им два зачётных балла.