«Количество болельщиков вызвало подозрение»: в РПЛ проведут проверку посещаемости матча «Спартак» — «Зенит»

Матч 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» вызвал вопросы у московских властей. Предполагается, что количество зрителей на стадионе «Открытие Арена» превышало допустимую норму. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов опроверг данную информацию, заверив, что число проданных билетов соответствовало квоте. Но чтобы доказать это, клуб должен представить фактические данные по посещаемости дерби.

«Давно не видели футбольные матчи»

В Российской премьер-лиге (РПЛ) намерены провести проверку данных по посещаемости матча 10-го тура, в котором «Спартак» принимал на своём поле «Зенит». Сообщается, что количество болельщиков на трибунах вызвало подозрения у мэрии Москвы. Соответствующий запрос уже был направлен в московский клуб, который будет обязан предоставить доказательства, что нарушения не было.

«Посещаемость матча РПЛ «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со «Спартаком» как с принимающей стороной, и с Российским футбольным союзом (РФС)», — приводит заявление пресс-службы лиги «Спорт-Экспресс».

В связи с пандемией коронавируса в Москве приняты строгие ограничительные меры при организации массовых мероприятий. Так, заполняемость трибун на матчах РПЛ не должна превышать 50%. При этом рассадка зрителей должна осуществляться с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра. По официальным данным, ранее предоставленным генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, на 45-тысячном стадионе «Открытие Арена» в воскресенье присутствовали 17 150 человек, то есть предписание было соблюдено.

В самом клубе спокойно отнеслись к информации о проверке и заверили, что количество проданных билетов не превышало допустимую квоту.

«Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу», — цитирует Газизова РИА Новости.

Накануне президент РПЛ Сергей Прядкин призвал клубы проводить разъяснительную беседу со своими фанатами и объяснять им важность соблюдения мер безопасности при посещении стадионов. Он добавил, что на матче «Спартак» — «Зенит» действительно был зафиксирован ряд нарушений, однако о посещаемости речь не велась.

Интересно, что на высокую заполненность «Открытие Арены» обратили внимание ещё журналисты на пресс-конференции по итогам матча «Спартак» — «Зенит». По словам Газизова, такое впечатление создалось из-за того, что болельщики очень активно поддерживали свою команду.

Присутствовавший на дерби бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подчеркнул, что не заметил ничего подозрительного.

«Там, где я находился, все соблюдали нормы безопасности. А было ли на матче больше зрителей, чем разрешено, мне сложно посчитать. На мой взгляд, всё было корректно, согласно всем сегодняшним нормам», — сказал Сёмин.

Отмечается, что, если РПЛ действительно выявит нарушения медицинского протокола со стороны «Спартака», клуб будет наказан денежным штрафом в соответствии со 111-й статьёй дисциплинарного регламента РФС.

«Без болельщиков футбол очень скучный»



Информация о нарушениях на матче «Спартак» — «Зенит» появилась на фоне слухов о возможном полном закрытии трибун. Если несколько дней назад президент РФС Александр Дюков выразил мнение, что в этом нет никакой необходимости, так как футбол никак не ухудшает эпидемиологическую обстановку, то накануне стало известно, что в мэрии Москвы придерживаются иной позиции.

По сообщению СМИ, столичные власти уже обсудили несколько вариантов, зависящих от ситуации в городе. Речь идёт или о новом ограничении посещаемости, которая может быть снижена до 10% от общей вместимости арен, или о полном запрете на посещение стадионов. Такие меры могут быть введены уже с 11-го тура РПЛ, намеченного на 18 октября. Клубы также получили соответствующие уведомления с просьбой скорректировать билетную программу.

Футбольные власти также не исключили такой возможности.

«Мы убеждены, что болельщики — это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения — вплоть до закрытия трибун», — цитирует Прядкина ТАСС.

В «Спартаке» неоднократно выступали против снижения зрительской квоты. По словам его владельца Леонида Федуна, допуск болельщиков не только позволяет клубам восполнить финансовые потери после простоя, но и приносит радость людям. В свою очередь, Газизов сказал, что пока ничего не знает о возвращении строгих мер.

«По крайней мере я ни в каких обсуждениях не участвовал. Если какое-то решение будет принято, будем его исполнять. Тут решаем не мы. Конечно, это ударит по клубам. Но на первом месте должно быть здоровье», — приводит слова функционера «Чемпионат».

С руководством «Спартака» солидарен и Сёмин, по мнению которого футбол без болельщиков скучен.

«У игроков, которые выходят на футбольное поле, такие же заниженные эмоции. Поэтому нам нужно делать всё возможное, чтобы фанаты были на матчах», — заявил он.