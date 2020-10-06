В РПЛ выразили обеспокоенность из-за числа зрителей на матче «Спартак» — «Зенит»
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Посещаемость матча Тинькофф Российской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со «Спартаком» как с принимающей стороной, и с РФС», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
По официальным данным, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября присутствовало 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом».