В РПЛ выразили обеспокоенность из-за числа зрителей на матче «Спартак» — «Зенит»

В Российской премьер-лиге (РПЛ) выразили обеспокоенность из-за количества болельщиков на матче десятого тура чемпионата между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Посещаемость матча Тинькофф Российской премьер-лиги «Спартак» — «Зенит» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Для уточнения всех данных РПЛ находится в контакте и со «Спартаком» как с принимающей стороной, и с РФС», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

По официальным данным, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября присутствовало 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом».